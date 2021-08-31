صفقات ريال مدريد | الفرنسي كامافينجا ثاني تعزيزات كارلو أنشيلوتي خلال الميركاتو الصيفي 2021

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كشف ريال مدريد عن ثاني صفقاته خلال الميركاتو الصيفي 2021 بعد النمساوي دافيد ألابا، وعزز صفوف المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي بموهبة نادي رين الفرنسي “إدواردو كامافينجا”، لست سنوات قادمة.
وأعلن النادي الملكي عن توصله لاتفاق مع النادي الفرنسي حول لاعب خط الوسط الشاب، من خلال بيان رسمي على موقع النادي قال فيه “اتفق نادي ريال مدريد وستاد رين على نقل اللاعب إدواردو كامافينجا، الذي سيظل مرتبطًا بالنادي لمدة ستة مواسم، حتى 30 يونيو 2027.”
ولم يعلن ريال مدريد عن قيمة الصفقة، إلا أن أغلب المصادر الصحفية أجمعت على مبلغ 30 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين متغيرات، كقيمة لانتقال الدولي الفرنسي إلى سنتياجو بيرنابيو.
ولفت الشاب البالغ من العمر 18 ربيعاً، أنظار الأندية الأوروبية الكبرى، حيث كان العملاق الانجليزي مانشستر يونايتد أبرز المهتمين بخدماته، بجانب باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل أن يخطفه ريال مدريد في آخر يوم من الميركاتو الصيفي 2021.
صفقات ريال مدريد في الميركاتو الصيفي 2021
- النمساوي دافيد ألابا – قادم من بايرن ميونخ الألماني
- الفرنسي إدواردو كامافينجا – قادم من ستاد رين الفرنسي
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