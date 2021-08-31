تاريخ مواجهات مصر وانجولا قبل افتتاح المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022

تعرف على تاريخ مواجهات مصر وانجولا قبل افتتاح المرحلة الثانية في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم 1 سبتمبر 2021 على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

كانت قرعة تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا في مرحلتها الثانية قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السادسة مع منتخبات أنجولا والجابون وليبيا.

وتنطلق صافرة بداية مباراة مصر وانجولا في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم المالي “بوبو تراوري”.

وينقل بث مباشر مباراة مصر وانجولا في تصفيات كأس العالم 2022 على قناة أون تايم سبورت، بالأضافة الى قناة سبورت تي في 5 البرتغالية، كما تنقل عبر قناة الفيفا الرسمية على يوتيوب.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة “حسام البدري” قائمة اللاعبين النهائية استعدادًا لمواجهتي انجولا والجابون في منافسات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وشملت قائمة منتخب مصر ٢٧ لاعبا من بينهم “محمد صلاح” “ومحمد النني” المحترفين في انجلترا تحسبا لنجاح مساعي ضمهما في ظل الإجراءات الاحترازية المفروضة في انجلترا.

تاريخ مواجهات مصر وانجولا

تعتبر مواجهة مصر وانجولا القادمة السادسة في تاريخ المواجهات المباشرة بين المنتخبين، حيث استطاع منتخب الفراعنة ان يحقق الفوز في 3 مباريات، وكان التعادل حاضراً في مبارتين.

كانت أول مواجهة جمعت بين منتخب مصر بنظيره الانجولي في تصفيات كأس العالم 1994، وانتهي لقاء الذهاب بفوز الفراعنة بهدف من إمضاء المهاجم “حستم حسن”، وشهدت مباراة الإياب التعادل السلبي بين الفريقين.

وفي عام 1996 ألتقا المنتخبين في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية واستطاع المنتخب المصري أن يفوز بفضل ثنائية “أحمد الكأس” بنتيجة 2-1.

وبعد مرور 12 عام واجه المنتخب المصري نظيره الانجولة في مباراة ودية عام 2008، وانتهى اللقاء بتعادل إيجابي 3-3، وشهد اللقاء تسجيل عماد متعب هاتريك.

ووكان آخر لقاء جمع بين المنتخبين في الدور ربع نهائي من كأس الأمم الأفريقية 2008، وفاز وقتها المنتخب المصري بهدفين مقابل هدف، سجل للفراعنة حسني عبد ربه وعمرو ذكي، بينما سجل هدف انجولا مانوتشو.