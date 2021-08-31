صفقات ليدز يونايتد | مارسيلو بيلسا ينجح في ضم دانييل جيمس من مانشستر يونايتد

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نجح نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني المخضرم مارسيلو بيلسا، في التوقيع مع جناح مانشستر يونايتد الويلزي “دانييل جيمس” في آخر أيام الميركاتو الصيفي 2021.
ويعود اهتمام ليدز يونايتد بالجناح الويلزي إلى صيف 2018، موسم الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أنه استمر في أولد ترافورد مع مانشستر يونايتد، قبل أن تتم الصفقة هذا الصيف.
وكشف ليدز يونايتد عن ضم جيمس في بيان رسمي على موقع النادي قال فيه “يسر ليدز يونايتد أن يؤكد توقيع دانيال جيمس من مانشستر يونايتد.”
وأضاف البيان “كان الجناح قريبًا من الانضمام إلى ليدز خلال موسم التشمبيونشيب 2018/19، واستمر في إثارة الإعجاب من خلال طبيعته الدؤوبة وسرعته الخاطفة.”
ووقع جيمس الذي غادر مانشستر يونايتد بعد تعاقد هذا الأخير مع كريستيانو رونالدو وجادون سانشو هذا الصيف، عقدًا مدته خمس سنوات مع ليدز وسيستمر حتى صيف عام 2026، مقابل رسوم غير معلنة.
بعد أن مثل ويلز سابقًا في مختلف مستويات الشباب، ظهر جيمس لأول مرة على المستوى الدولي في نوفمبر 2018، وقد شارك في 24 مباراة حتى الآن مع بلاده، وقد لعب مؤخرًا مع زملاء جاريث بيل خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية الاخيرة يورو 2020.
صفقات ليدز يونايتد في الميركاتو الصيفي 2021
- الانجليزي جاك هاريسون – قادم من مانشستر سيتي الانجليزي
- النرويجي كريستوفر كلايسون – قادم من فاليرينجا النرويجي
- الاسباني جونيور فيربو – قادم من برشلونة الاسباني
- الويلزي دانييل جيمس – قادم من مانشستر يونايتد الإنجليزي
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