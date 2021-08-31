بعد ضربة بي إن سبورتس..احمد الطيب في طريقه للرحيل النهائي عن قطر

بدأ المعلق احمد الطيب عملية البحث والتنقيب عن فرصة عمل جديدة في إحدى القنوات الرياضية الاماراتية أو العودة إلى مصر بالانتقال إلى قناة أون سبورت المصرية قبل انتهاء موسمه الأخير في قطر بشهر مايو 2022.

ويتطلع أحمد الطيب إلى إنقاذ مسيرته المهنية التي انهارت بشكل جزئي بقرار إيقافه عن التعليق في قنوات بي إن سبورتس في نهاية الموسم الماضي.

لكن مهمة العودة إلى مصر لن تكون بالسهلة بطبيعة الحال، بسبب كثرة مشاكله وعباراته الاستفزازية لجمهور النادي الاهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو أثناء تعليقه على مباريات الفريق، ولتوتر علاقته بأحد الأعمدة الرئيسية في قنوات اون سبورت «أحمد شوبير» الذي سيعارض بشكل غير عادي تعيين الطيب.

وغاب الطيب عن ثلاث بطولات متتالية نقلتها بي إن سبورتس هذا الصيف «كأس أمم أوروبا وكوبا أمريكا وأولمبياد طوكيو 2020»، ويقضي حاليًا إجازته في مصر قبل العودة لاستئناف آخر ما تبقى له من أشهر في الدوحة.

ومن المنتظر تراجع مسيرته في عالم التعليق بشكل كلي عند انتصاف عام 2022 بالرحيل النهائي عن قطر، حيث تأكد «الخليج 365» من مصادره بمدى صعوبة استمرار الطيب رفقة قنوات الدوري والكأس بسبب قانون العمل الذي أدى إلى إنهاء قطر لمسيرة إعلاميين عرب أمثال «المغربي خالد ياسين والسوري جمال الشريف» في عام 2020.

ووصل الطيب إلى عامه الـ 60، وكان من المفترض رحيله عن قطر بحلول نهاية موسم 2021/2020، إلا أن علاقاته الوطيدة مع بعض الشيوخ ساعدته على تمديد عقده لمدة سنة واحدة فقط مع قنوات الدوري والكأس، حسب مصادر الخليج 365.

وكشف مصدر الخليج 365 «أحمد الطيب لم يتوقف عن الاستعانة بصديقه المقرب (طارق النعمة) صاحب القرارات الحاسمة في وسائل الإعلام القطرية، إلا أن محاولاته بأت بالفشل واقتصرت على التمديد له لمدة سنة واحدة بعدما توترت علاقة طارق النعمة بـ الشيخ جاسم شقيق أمير قطر، المعروف بشيخ الشباب».

وكان أحمد الطيب قد تلقى صفعة قوية من جانب مسؤولي قنوات بي إن سبورتس حين تم استبعاده من جدول المعلقين على مباريات كأس أمم أوروبا وكوبا أمريكا وأولمبياد طوكيو 2020، بسبب ما بدر منه تجاه الإدارة اعتراضًا على الإعفاء من التعليق على مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين صن داونز الجنوب أفريقي والأهلي المصري (مارس 2021)، واستبداله بالمعلق التونسي عصام الشوالي.

وقال مصدر الخليج 365 في قنوات الدوري والكأس «سنة واحدة تتبقى على انتهاء عقد أحمد الطيب مع القناة، موسم 2022/2021 سيكون الأخيرة له هنا بعدما وصل لعامه الـ 60، القانون يمنع استمرار أي موظف أجنبي إلى ما بعد هذا السن، وعلاقات الطيب ساعدته على التجديد لمدة سنة واحدة».

جدير بالذكر أن والد نجم كرة القدم القطرية «حسين ياسر المحمدي» أُضطر إلى الرحيل عن قطر، تنفيذًا لقانون العمل، بعدما بلغ عامه الـ 60 قبل حوالي عامين، رغم إقامته في البلاد لمدة فاقت الـ 25 عامًا، وهو السيناريو الذي ينتظر أحمد الطيب في العام المقبل.