رغم تألق أنطونيو في الدوري الإنجليزي، وست هام يعزز صفوفه بمهاجم سيسكا موسكو

عزز نادي وست هام يونايتد الإنجليزي صفوفه بالدولي الكرواتي نيكولا فلاسيتش قادماً من سيسكا موسكو الروسي، رغم التألق الواضح للمهاجم الانجليزي ميتشيل أنطونيو في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وسجل انطونيو 4 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة في مباريات وست هام يونايتد الثلاثة الأولى في الدوري حتى الآن، إلا أن ديفيد مويس فضل تعزيز خط الهجوم بالدولي الكرواتي نيكولا فلاسيتش، تحسباً لأي طارئ.

وكشف الهامرز عن صفقته الجديدة عبر بيان رسمي على موقع النادي على الانترنت جاء فيه “يسر وست هام يونايتد الإعلان عن توقيع المهاجم الدولي الكرواتي نيكولا فلاسيتش.”

وأضاف بيان وست هام “وقع اللاعب الموهوب البالغ من العمر 23 عامًا عقداً مدته خمس سنوات مقابل رسوم لم يكشف عنها من نادي الدوري الروسي الممتاز سيسكا موسكو.”

ولعب فلاسيتش بالفعل أكثر من 250 مباراة كبيرة، وسجل 33 هدفًا وقدم 21 تمريرة حاسمة مع سيسكا موسكو على مدار المواسم الثلاثة السابقة، وحصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الروسي الممتاز في عام 2020.

ولعب فلاسيتش ما مجموعه 108 مباراة مع سيسكا في جميع المسابقات، وشارك بشكل مباشر في 54 هدفًا، وفاز بلقب أفضل لاعب روسي في الشهر في ثلاث مناسبات وجائزة أفضل لاعب روسي لعام 2020.

دولياً، يلعب نيكولا بشكل منتظم مع كرواتيا، ولديه 26 مباراة دولية وشارك في أربع مباريات في نهائيات كأس الأمم الأوروبية الأخيرة يورو 2020، وسيواصل مسيرته الآن في استاد لندن بعد تمثيل منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولية الحالية.

وقال المدير الفني لوست هام ديفيد مويس “يسعدني أن أرحب بنيكولا في وست هام يونايتد. لقد كنت أشاهد نيكولا وهو يتحسن خلال المواسم الأخيرة – لقد سجل أهدافًا جيدة وصنع رقمًا قياسيًا خلال تلك الفترة. ”

وتابع “إنه أيضًا لاعب منتخب كرواتيا الدولي ولديه خبرة وما زال يبلغ من العمر 23 عامًا فقط، وأشعر أن هناك المزيد ليأتي منه.”

وختم بالقول “لقد تأثرت حقًا بمدى إصرار نيكولا على أن يصبح لاعبًا في وست هام. إنه يتوفر على ذلك الجوع والطموح الذي يتناسب مع ما نحاول بناءه هنا في النادي “.

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