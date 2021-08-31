إبراهيم فايق منتقدا ’’مجاهد‘‘: هل كلمة ’’أنت أهلاوي‘‘ عقوبتها الإيقاف 8 شهور؟!.. وحملة غضب أهلاوية ضد الإعلامي

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

انتقد الإعلامي إبراهيم فايق، قرار إيقاف محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الزمالك لمدة 8 أشهر، وتغريمه 500 ألف جنيه، على خلفية أزمته مع أحمد مجاهد رئيس رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، خلال مراسم تتويج الأبيض بلقب بطولة الدوري.

وقال فايق، في برنامجه عبر قناة أون تايم سبورت 2: «هل وصف شيكابالا لأحمد مجاهد بأنه أهلاوي يستحق الإيقاف 8 أشهر؟!»، كما انتقد الإعلامي سوء تنظيم الاحتفالية من قبل اتحاد الكرة.

وأضاف الإعلامي: "رئيس اتحاد الكرة، قال في تصريحات تليفزيونية إن سبب الإيقاف أن شيكابالا قالي «أنت أهلاوي»، ياريت الأستاذ أحمد مجاهد يقولنا على بند اللائحة اللي بيقول كلمة «أنت أهلاوي» تستحق إيقاف 8 أشهر".

وفي سياق متصل، شن بعض جماهير النادي الأهلي، حملة شرسة ضد الإعلامي، عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل، تحت هاشتاج "إلغاء متابعة إبراهيم فايق"، بسبب انتقاده عقوبة شيكابالا.

وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد قررت، الأحد الماضي، مُعاقبة محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك، بالإيقاف 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه، لتكرار إثارة الجماهير، سب الاتحاد، عدم احترام مراسم التتويج، التجاوز اللفظي، والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد.