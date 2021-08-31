بطولة إنكلترا: ليفربول يجدّد عقد قائده هندرسون حتى 2025

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لندن: أعلن ليفربول الإنكليزي رسمياً تجديد عقد قائده جوردان هندرسون حتى عام 2025.

وقال في بيان "وقّع جوردان هندرسون عقداً جديداً مع نادي ليفربول رابطاً مستقبله مع النادي الأحمر لأمد طويل".

وخاض هندرسون (31 عاماً) 394 مباراة في صفوف الـ"ريدز" منذ انتقاله إلى صفوفه قادماً من سندرلاند قبل 10 سنوات وساهم في إحرازه لقب الدوري الإنكليزي الممتاز عام 2020 وذلك للمرة الأولى منذ عام 1990، كما تُوّج معه بدوري أبطال أوروبا عام 2019.

وقال هندرسون بعد توقيع عقده الجديد "بطبيعة الحال، أنا فخور جداً كي أواصل مشواري هنا. أمر رائع الإنتهاء من الإجراءات والتطلّع قدمًا لما يمكن للمستقبل أن يخبأه".

وتابع "لقد كبرت كثيراً وتعلّمت الكثير أيضاً منذ تلمّست خطواتي الأولى هنا ويتعيّن علي شكر الكثير من الناس لما وصلت إليه".

وبات هندرسون سادس لاعب يجدّد عقده مع ليفربول في الأسابيع الأخيرة بعد ترنت ألكسندر أرنولد، والبرازيليين فابينيو وأليسون والهولندي فيرجيل فان دايك والاسكتلندي أندي روبرتسون.

يُذكر أنّ ليفربول الساعي إلى استعادة لقبه المحلّي لم يبادر إلى عقد صفقات كبيرة هذا الموسم، واكتفى بالحصول على خدمات المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي من صفوف لايبزيغ الألماني مقابل 36 مليون جنيه استرليني (50 مليون دولار).