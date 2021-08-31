أحمد عبد المقصود يعتذر عن الاستمرار في الجهاز الفني الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

تقدم أحمد عبد المقصود مدرب فريق الزمالك، باعتذار رسمي للجنة المكلفة بإدارة النادي لعدم الاستمرار مع الجهاز الفني الحالي بقيادة باتريس كارتيرون خلال الفترة المقبلة.

وقال عبد المقصود في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه يملك العديد من العروض يدرسها في الوقت الحالي، ولعل أقربها فريق الصقر الذي يتواجد بالدرجة الثانية في الدوري السعودي.

وأوضح، أنه يرغب في العودة كمدير فني مرة اخرى بعد تجربة الزمالك، ولديه حاليًا عرضين في دوري الدرجة الثانية السعودي وسيختار الأفضل بينهما خلال الأيام المقبلة.

وأكد أنه فضل الرحيل عن الفريق والخروج من الباب الكبير بعد التتويج بالدوري، موجها الشكر إلى إدارة النادي والجماهير على دعمهم المتواصل خلال الفترة الأخيرة.

وتابع:" قررت خوض تجربة جديدة لعدة أسباب أبرزها المناخ الغير جيد في كرة القدم المصرية، والعودة مرة آخرى للعمل كمدير فني".

وكتب عبد المقصود عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": تحية واجبة لجماهير الزمالك العظيمة وأعضاء اللجنة الموقرة والجهاز الفنى واللاعبين".

وأضاف:" بشكرهم جزيل الشكر على الفترة الماضية وتحقيق أغلى الأهداف بالفوز ببطولة الدوري العام عن جدارة واستحقاق. بتمنى من كل قلبي مزيد من البطولات لجمهور نادى الزمالك العظيم ولعشاق النادى. ولكم منى جزيل الشكر".