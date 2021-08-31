رسميا.. مدافع الزمالك إلى الاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلن نادي الاتحاد السكندري، وصوله لاتفاق مع نادي الزمالك بشأن ضم محمد عبدالسلام مدافع الفريق الأبيض والمنتخب الأولمبي لمدة موسم.

وأوضح الحساب الرسمي لنادي الاتحاد، أن عقد عبدالسلام مع زعيم الثغر يتضمن بند يُتيح إمكانية انتقاله بشكل نهائي لصفوف الفريق السكندرى بنهاية الموسم القادم.

ووقع اللاعب على العقد في حضور محمد مصيلحى رئيس النادى عقب الاتفاق على كافة الأمور المالية الزمالك.

من جانبه، أشاد حسام حسن المدير الفنى للفريق السكندري بإمكانات وقدرات اللاعب الفنية والبدنية، مؤكدًا أن انضمامه سيكون إضافة قوية لخط دفاع زعيم الثغر فى الموسم القادم