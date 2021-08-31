نادر السيد لمصراوي: الزمالك وافق على انتقال نجلي إلى فيزيلا البرتغالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد نادر السيد، حارس منتخب مصر والزمالك السابق، أن إدارة القلعة البيضاء وافقت على انتقال نجله أحمد إلى فريق فيزيلا البرتغالي.

وقال السيد في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه تواجد رفقة نجله أحمد في البرتغال من اجل انتقاله إلى صفوف نادي فيزيلا لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

وأوضح، أن اللاعب الشاب كان قد جدد تعاقده مع الزمالك لمدة موسم، قبل أن ينتقل إلى الدوري البرتغالي.

وأشار إلى أنه يسعى لإنهاء الإجراءات وإتمام التعاقد بشكل رسمي مع نادي فيزيلا، لخوض تجربة احتراف في الدوري البرتغالي

ووجه حارس مرمى منتخب مصر السابق الشكر لإدارة نادي الزمالك على منح نجله فرصة في الاحتراف الخارجي.