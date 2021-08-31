كرة سلة.. مصر تقع في مجموعة السنغال بتصفيات أفريقيا لكأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أقيمت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة 2023 المقرر إقامتها في اليابان والفلبين وأندونيسيا 2023.

وتضم التصفيات الأفريقية 16 منتخبا مقسمين على 4 مجموعات، فيما يتأهل 5 منتخبات أفريقية لبطولة العالم التي تشهد مشاركة 32 منتخبات بواقع 5 من أفريقيا، ومثلهم من آسيا، و7 منتخبات من أمريكا، و12 منتخبا من أوروبا، بالإضافة للـ3 دول المنظمة.

وحل المنتخب المصري في المجموعة الرابعة إلى جانب كينيا، والسنغال، والكونغو الديمقراطية.

فيما جاءت بقية المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى: كاب فيردي، ومالي، وأوغندا، ونيجيريا.

المجموعة الثانية: جنوب السودان، والكاميرون، وتونس، ورواندا.

المجموعة الثالثة: كوت ديفوار، وغينيا، وأفريقيا الوسطى، وأنجولا.

وستقام مرحلة بالمجموعات في المواعيد التالية:

الجولة الأولى: من 22 إلى 30 نوفمبر 2021

الجولة الثانية: 21 فبراير - 1 مارس 2022

الجولة الثالثة: 27 يونيو - 5 يوليو 2022

وسيتأهل أول 3 منتخبات من كل مجموعة، لتضم المنتخبات المتأهلة من المجموعتين الأولى والثانية، ليشكلا مجموعة من 6 منتخبات، وكذلك المجموعتين الثالثة والرابعة.

وتصعد المنتخبات إلى الدور التالي، بنفس نتائج مبارياتها في المرحلة الأولى مع المنتخبات المتأهلة معها من نفس المجموعة.

وتلعب المنتخبات في المرحلة التالية بالمجموعات مع الفرق المتأهلة من المجموعة الأخرى خلال الفترات التالية:

الجولة الرابعة: من 22 إلى 30 أغسطس 2022

الجولة الخامسة: 7-15 نوفمبر 2022

الجولة السادسة: 20-28 فبراير 2023

ويتأهل أفضل فريقين في كل مجموعة، بالإضافة لأفضل فريق صاحب المركز الثالث، إلى كأس العالم مباشرة.

وودع المنتخب المصري للسلة بطولة كأس أفريقيا (الأفرو باسكت)، من دور الـ16 بعد الخسارة أمام أنجولا 70-62، بعد تجاوز مرحلة المجموعات باحتلال الفراعنة للمركز الثاني، بعد فوز وحيد أمام أفريقيا الوسطى وهزيمتين أمام تونس وغينيا.