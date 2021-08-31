بيرسي تاو يتحدث عن.. تواصله مع باكاماني.. وشعوره بعد الانتقال للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

نفى الجنوب أفريقي بيرسي تاو المنضم حديثًا إلى صفوف الأهلي، تواصله مع مواطنه باكاماني مهالامبي بشأن انتقاله إلى الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن الأهلي، قبل عدة أيام، تعاقده مع بيرسي تاو لمدة 4 مواسم قادمًا من برايتون الإنجليزي.

وسبق لباكاماني اللعب بين صفوف الأهلي خلال الفترة بين سبتمبر 2017 وحتى أغسطس 2018، لكنه لم يحظ بتجربة مميزة مع الفريق الأحمر.

وخلال حديثه لصحيفة "كيك أوف" الجنوب افريقية، سُئل تاو عن تواصله مع باكاماني لاعب الأهلي السابق وتجربته في انتقاله للدوري المصري وقال: "لا أعرف ما هي الدروس التي من المفترض أن أتعلمها بشأن تجربته، لم أتحدث معه بشأن انتقال للأهلي لأنني لم أفعل ذلك من قبل".

وتابع: "لم أتحدث مطلقا مع لاعب معين أو أسطورة معينة حول شعوره بشأن خطواتي المستقبلية".

وواصل: "أتفهم أننا كأشخاص مختلفون في التعامل مع المواقف، قد أتعامل بطريقة وأدير أموري بشكل معين، ويتعامل شخص آخر بطريقة أخرى، لذلك في معظم الأوقات أفكر فقط فيما أفكر فيه".

وأكمل: "أنا سعيد وأشعر بالرضا عن نفسي، عندما تفتح نافذة الانتقالات يحاول اللاعبون استغلال الفرصة، وهذا حدث معي".

وأتم: "تلك الخطوة كانت مفاجأة لمعظم الناس، لكنني سعيد وعائلتي سعيدة.. أعرف أن معظم مواطني جنوب إفريقيا سعداء لأنني أستطيع الآن اللعب".