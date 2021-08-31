كرة يد.. صالة حسن مصطفى تستضيف السوبر الأهلي بين الزمالك والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة : الخليج 365:

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد عن إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الزمالك والأهلي، يوم الجمعة الموافق 10 سبتمبر على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر وذلك بعد التنسيق مع الاتحاد الأفريقي لكرة اليد.

وحسبما أفاد الاتحاد المصري على صحفته على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فإن قد تم التقدم بطلب من أجل الحصول على موافقة الجهات الأمنية لإقامة المباراة بحضور الجماهير.

وأضاف بيان اتحاد اليد إلى أنه حتى يصل الرد من جانب الجهات الأمنية فإن عدد الحاضرين سيكون 40 فرد بحد أقصى لكل نادي يشمل أعضاء مجلس الإدارة.

وتجدر الإشارة إلى أن بطل كأس السوبر الأفريقي سوف يشارك في بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" والتي تقام على أرض المملكة العربية السعودية في شهر أكتوبر المقبل.