مدرب ضمك يتحدث لمصراوي عن الأقرب لتحقيق الدوري السعودي..وتأثير السومة عن أهلي جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد رجب:

هو واحد من أبرز المدربين الموجودين في الدوري السعودي، حقق ضمك 4 نقاط من ثلاث جولات، كما أنه تعادل مع الأهلي بهدف لهدف في الجولة الثالثة، ضيفنا هو المدرب الكرواتي كريشمير ريزتش، الذي يتحدث عن تعادل الأهلي وطلب مسئولي الفريق إعادة المباراة، كما كشف عن أفضل فريق حتى الآن في المسابقة السعودية حتى الآن.

ما رأيك في طلب الأهلي، إعادة المباراة من جديد بسبب هدف ضمك؟

أتفهم إحباط المسئولين في الأهلي ومشجعين النادي، لكن الهدف ليس سببا لإعادة المباراة من جديد وفقًا لكل قواعد كرة القدم.

ما رأيك في مستوى الدوري السعودي حتى الآن؟

الدوري السعودي يتحسن كل عام، مع إضافة الكثير من اللاعبين الأجانب المميزين. المؤكد دائمًا أن الدوري السعودي أحد أقوى البطولات في آسيا، ولكي نحسنه علينا أن نؤمن أكثر باللاعبين السعوديين الشباب، ونمنحهم فرصة أكثر للعب.

كيف تعاملت مع مباراة الأهلي، هل غياب السومة أثر كثيرا على هجوم الأهلي؟

قبل المباراة، هيئنا نفسنا جيدة لها، مع رقابة الكرواتي براداريتش في المركز رقم 6، لكننا فوجئنا باللاعب نوح الموسى خلال هذا المركز، ومع ذلك حافظنا على خطتنا في المباراة. مع الضغط على لاعبي خط الوسط وترك المدافعين يلعبون الكرة بحرية أكبر، بكل تأكيد الأهلي بدون عمر السومة ليس نفس الفريق، ولكن بالنسبة لنا كانت طريقتنا في اللعب سهلة، على الرغم من أنه لم يلعب.

ما أسباب الخسارة الكبيرة من النصر في افتتاح الدوري السعودي؟

كانت المباراة الأولى في الدوري السعودي، وعندما تبدأ المباراة وتحتسب عليك ركلة جزاء منذ البداية، سيكون من الصعب مقاومة ضغط النصر، ولكننا أيضًا لم نغطي المساحة الموجودة أمام خط الدفاع، لذلك كانت هذه من الأسباب الرئيسية للخسارة.

ما الفريق الذي تفاجأت من مستواه حتى الآن في الدوري السعودي؟

أول ثلاث جولات، رأينا العديد من النتائج المفاجئة والسبب يعود إلى أن الفرق مازال لم تكمل اللاعبين، وأن موسم الانتقالات مازال متاحًا، والجميع في مرحلة البناء والتطوير، حتى الآن خلال الجولات الثلاث الفيحاء قدم عرضًا مميزًا وحقق نتائج رائعة.

من اللاعب السعودي والأجنبي الذي يعجبك خارج ضمك؟

يوجد خارج ضمك الكثير من اللاعبين المحليين والأجانب الجيدين والذين أحبهم، مثل سلمان الفرج والشهراني. أو من اللاعبين الشباب مثل فراس البريكان وأيمن يحيى، أما الأجانب سيكون البرازيلي تاليسكا، الأرجنتيني بانيجا والبرازيلي باولينيو، الكرواتي براداريتش، البرازيلي رومارينيو.

ضمك يعد فريقا صعبا أمام الفرق الكبيرة، كيف جعلت منهم فريقا مميزا؟

دائمًا نستعد بطريقة واحدة لجميع الفرق، ونحترمهم للغاية، لكن لا نخشى اللعب ضد أي فريق، نحاول ببساطة أن نشعر بالراحة دون وضع ضغوط. نسعى دائمًا لتحسين أنفسنا في كل لحظة من لحظات كرة القدم مثل الاستحواذ ونقل الكرة والضغط العالي واعتراض الخصم بطريقة منخفضة ومتوسطة، نحن من نختار بحكمة حينما نلعب كرة مفتوحة أو اقل انفتاحا ويعتمد ذلك على طريقة لعب المنافس خلال المباراة.

كمدرب، كيف تعد مدافعينك لمواجهة لاعبين مثل حمد الله- جوميز- السومة- تاوامبا. من هو أفضل مهاجم بينهم في رأيك، ولماذا؟

عندما تلعب ضد مهاجمين أقوياء في رأيي، من المهم ألا تترك لهم مساحة كفريق وهذا الأهم من ذلك أن يتم تعليمهم، ومهاجمة مصدر الكرة وقطع خطوط التمرير لهم أكثر أهمية لإيقافهم أثناء المباراة، كلهم لديهم الكثير من الأشياء الرائعة، لذلك من الصعب جدًا تحديد من هو الأفضل.

انتصرت على الهلال من قبل، حدثنا عن هذه المباراة وكيف تعاملت معها؟

كانت مباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا، لأننا في هذه اللحظة كنا في المركز الأخير للدوري السعودي، وأنا كمدرب على أن أهيئ اللاعبين نفسيًا، وأقنعهم أننا يمكننا الفوز على الجميع. الفوز منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة للغاية، وأنهينا الدوري السعودي الموسم الماضي بشكل مميز، ونتيجة لذلك تواجدنا في نهاية المسابقة في المركز العاشر، مع آخر 9 مباريات بدون خسارة.

تعاقد ضمك مع هلال سوداني، واللاعب ظهر بشكل جيد للغاية، ما أبرز رسائلك له في الملعب؟

يلعب هلال سوداني بشكل جيد للغاية وأنا سعيد بأسلوبه الاحترافي في الملعب، وعندما أتحدث معه أعطيه معلومات تكتيكية بسيطة والكثير من الحرية لخلق الاستحواذ في حال امتلاك الكرة.

ما هو الفريق الأبرز للحصول على الدوري السعودي في رأيك؟

الهلال والنصر، ولكن هناك فرص كبيرة للأهلي، الاتحاد والشباب، وفي كل موسم يمكن لبعض الفرق أن تصنع مفاجآت كبيرة، وسنرى ذلك في نهاية المسابقة.

عملت في النصر، ما رأيك في مستوى النصر حتى الآن بعد الصفقات الجديدة؟

النصر دائمًا منافس على اللقب، فهم يجلبون لاعبين مميزين، ولازال لديهم القدرة على تحقيق أكبر النتائج في الدوري السعودي وبطولة دوري أبطال آسيا.