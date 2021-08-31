صفقات مانشستر سيتي | جوارديولا يسابق الزمن وباريس من أجل تعويض ميندي الموقوف

يسابق مانشستر سيتي الزمن لإنهاء التعاقد مع الظهير الأيسر لفريق سبورتينج لشبونة البرتغالي “نونو مينديز”، قبل انتهاء الميركاتو الصيفي 2021 بساعات قليلة، وذلك لتعويض لاعبه الفرنسي بنجامين ميندي الموقوف، وسط اهتمام من باريس سان جيرمان الفرنسي باليافع البرتغالي.

ووضع ميندي مدربه بيب جوارديولا في ورطة قبل انتهاء سوق الانتقالات بأيام قليلة، حيث قررت إدارة مانشستر سيتي إيقاف الظهير الأيسر الفرنسي لفترة غير محددة بعدما ألقت الشرطة الإنجليزية القبض عليه، لإتهامه بأربع جرائم اغتصاب وواحدة جنسية.

وأوضحت السلطات أن التهم المنسوبة إلى ميندي تتعلق بثلاثة مدعين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا ويزعم أنها وقعت بين أكتوبر 2020 وأغسطس 2021، ولن يتم إطلاق سراحه إلا بعد انتهاء التحقيقات، ما جعل من التوقيع مع لاعب بديل ضرورة ملحة لحامل لقب الدوري الإنجليزي.

ووقع اختيار بيب جوارديولا على الظهير الأيسر ذو الـ 19 ربيعاً “نونو مينديز”، إلا أن منافسة باريس سان جيرمان الفرنسي و مغالاة سبورتنج لشبونة، تجعل الصفقة اكثر تعقيداً، ساعات قليلة على إغلاق الميركاتو الصيفي 2021

ويطالب النادي البرتغالي بمبلغ لا يقل عن 40 مليون يورو من أجل التخلي عن الظهير الأيسر الدولي مع منتخب البرتغال في 4 مباريات حتى الآن، وفقاً لصحيفة أبولا البرتغالية.