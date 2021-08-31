لن يعتزل..جاك ويلشير ينتقل إلى الدوري الايطالي الدرجة الثانية

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وصل صباح اليوم الثلاثاء، 31 اغسطس 2021، متوسط الميدان الدولي الانجليزي السابق «جاك ويلشير» إلى إيطاليا لاتمام انضمامه لصفوف أحد أندية الدوري الايطالي الدرجة الثانية، على أمل إحياء مسيرته الكروية.
وخاض جاك ويلشير أول تدريب له مع نادي كومو الايطالي، وارتدى بالفعل قميص الفريق، تمهيدًا لانضمامه في صفقة مجانية.
وترددت أنباء عن احتمالية اعتزال جاك ويلشير لكرة القدم بشكل نهائي في وقت سابق هذا الصيف، إلا أنه فاجأ الجميع بظهوره في تدريبات نادي كومو القابع في الدوري الايطالي الدرجة الثانية، ويدربه الايطالي جياكومو جاتوزو.
وقالت قناة سكاي سبورت إن إدارة كومو لم تُقرر بعد إذا ما كان جاك ويلشير سينضم لصفوف الفريق أم لا، حيث تود التأكد أولاً من مدى قدرته على استعادة مستواه الفني والبدني خلال فترة التدريب التي سيقضيها خلال الأيام القادمة.
ولم يخض جاك ويلشير أي مباريات تنافسية منذ يوم 17 مايو 2021، عندما لعب لمدة 10 دقائق مع بورنموث أمام برينتفورد في ختام منافسات الدوري الانجليزي الدرجة الأولى «تشامبيونشيب»، باللقاء التأهيلي الأول إلى الدوري الانجليزي الممتاز.
ومثل اللاعب صاحب ال29 عامًا ناديي بورنموث ووست هام يونايتد من بعد رحيله عن آرسنال في الميركاتو الصيفي 2016 بسبب تكرر الإصابات.
على صعيد آخر، يضم نادي كومو ثلاثة لاعبين مغاربة هم «عز الدين ديكداك وإسماعيل حميدات ومتير شجيع»، بالاضافة إلى مهاجم نادي كوينز بارك رينجرز السابق «لويس ووكر».
صفقات كومو في الميركاتو الصيفي 2021
- فيليبو سكاليا – قادم من مونزا
- إلفيس كاباشي – قادم من ريناتي
- إيتوري جليوزي – قادم من ساسولو
- موتير شجيع – قادم من لوكوموتيفا الكرواتي
- آندريا كاجنانو – قادم من نوفارا
- ألبيرتو تشيري – قادم من كالياري
- فيتوريو باريجيني – قادم من جنوى
- ستيفانو جوري – قادم من يوفنتوس
- نيكولاس إيوانو – قادم من نوتنجهام فورست
- أنتونينو لا جومينا – قادم من سامبدوريا
- ماركو فارنير – قادم من أتالانتا
- زيتو لوفومبو – قادم من كالياري
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