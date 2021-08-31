شعار النادي الاهلي المصري أعلنت لجنة التسوية والتحكيم قبول شكوى الاهلي ضد الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن المباراة الفاصلة الخاصة بمنافسات الدوري المصري للشباب لمواليد 99. وأصدرت لجنة التسوية والتحكيم حكمها بقبول طلب الاهلي بإلزام الاتحاد المصري لكرة القدم بتحديد بطل مسابقة دوري الشباب لمواليد 99، وتحديد موعد رسمي للمباراة الفاصلة. وأضاف بيان اللجنة «نقر بعدم اختصاصنا في الطلب الخاص ببطلان مشاركة لاعبي الزمالك مع الفريق الأول بسبب أن اتحاد كرة القدم هو المسؤول عن تنظيم مسابقاته، ومن ضمنها دوري الأندية بكل درجاته».

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