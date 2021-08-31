الارشيف / اخبار الرياضه

قبول شكوى الاهلي ضد الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن المباراة الفاصلة

0 نشر
مكتب ميركاتو داي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

قبول شكوى الاهلي ضد الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن المباراة الفاصلة

شعار النادي الاهلي المصري

أعلنت لجنة التسوية والتحكيم قبول شكوى الاهلي ضد الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن المباراة الفاصلة الخاصة بمنافسات للشباب لمواليد 99.

وأصدرت لجنة التسوية والتحكيم حكمها بقبول طلب الاهلي بإلزام الاتحاد المصري لكرة القدم بتحديد بطل مسابقة دوري الشباب لمواليد 99، وتحديد موعد رسمي للمباراة الفاصلة.

وأضاف بيان اللجنة «نقر بعدم اختصاصنا في الطلب الخاص ببطلان مشاركة لاعبي الزمالك مع الفريق الأول بسبب أن اتحاد كرة القدم هو المسؤول عن تنظيم مسابقاته، ومن ضمنها دوري الأندية بكل درجاته».

كانت هذه تفاصيل خبر قبول شكوى الاهلي ضد الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن المباراة الفاصلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا