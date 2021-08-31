قناة اون سبورت: مصطفى محمد ينضم إلى ميسي في الدوري الفرنسي

كشفت قناة اون سبورت المصرية عن قرب انضمام المهاجم المصري الشاب مصطفى محمد إلى ميسي في الدوري الفرنسي خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي 2021.

وأكد برنامج 60 دقيقة، ظهر اليوم الثلاثاء 31 أغسطس، وصول مصطفى محمد مدينة بوردو الفرنسية لاتمام انضمامه لصفوف الفريق قادمًا من جالطة سراي التركي.

كما أشارت قناة اون سبورت إلى أن المدير الفني لمنتخب مصر «حسام البدري» كان على علم مُسبق بمُغادرة مصطفى محمد لمعسكر الفريق التحضيري لمواجهتي أنجولا والجابون في افتتاح تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقررت إدارة نادي جالطة سراي تفعيل بند شراء مصطفى محمد من الزمالك ومن ثم بيعه إلى بوردو الفرنسي قبل غلق الميركاتو الصيفي 2021 بسبب اعتراض اللاعب على دكة البدلاء.

وواجه مصطفى محمد صعوبات كبيرة من أجل المشاركة كأساسي مع جالطة سراي في افتتاح الموسم الحالي 2022/2021، حيث قرر المدير الفني فاتح تريم إشراكه لبضع دقائق في 5 مباريات بالمنافسات الأوروبية، بواقع 75 في مباراتي ايندهوفن الهولندي بتمهيدي دوري ابطال اوروبا، و54 دقيقة في مباراتي سانت جونستون الاسكتلندي بتمهيدي الدوري الاوروبي، و78 دقيقة في مباراتي رانديرس الدنماركي في الدور التمهيدي الأخير لمجموعات الدوري الاوروبي.

ويُشرف على تدريب بوردو المدير الفني الكرواتي «فلاديمير بيتكوفيتش» الذي قاد منتخب سويسرا لتحقيق أكبر مفاجآت بطولة يورو 2020 حين هزم منتخب فرنسا بفارق ركلات الجزاء الترجيحية في الدور ربع النهائي.

وكان مصطفى محمد قضى النصف الثاني من الموسم الماضي 2021/2020 بين صفوف جالطة سراي التركي، واستطاع تسجيل 8 أهداف في 16 مباراة بمنافسات الدوري التركي، بالاضافة إلى هدف في كأس تركيا في ربع النهائي أمام أنطاليا سبور.

صفقات بوردو في الميركاتو الصيفي 2021