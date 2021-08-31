صفقات آرسنال | مغمور جديد..آرتيتا يضم مدافع منتخب اليابان بـ 23 مليون يورو!

أتم نادي آرسنال تعاقده مع المدافع الدولي الياباني «تاكيهيرو تومياسو» بمبلغ 23 مليون يورو من نادي بولونيا الايطالي، في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي 2021، ليكون الصفقة السادسة بالنسبة لفريق المدفعجية.

وأكدت قناة سكاي سبورتس البريطانية موافقة آرسنال على تسديد المبلغ المطلوب من الجانب الإيطالي ظهر اليوم الثلاثاء، ووصول صاحب الـ 22 عامًا إلى لندن للخضوع للفحوصات الطبية.

ويُجيد تاكيهيرو تومياسو في مركز قلب الدفاع، ويلعب بين صفوف نادي بولونيا منذ عام 2019 بعد انضمامه من نادي سينت ترويدين البلجيكي.

وشارك تاكيهيرو تومياسو في 61 مباراة بمنافسات الدوري الايطالي خلال الموسمين الماضيين، كما لعب كبديل في الجولة الثانية من الموسم الحالي ضد أتالانتا لمدة 10 دقائق وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

وكان عقد اللاعب صاحب الـ 23 مباراة دولية مع منتخب اليابان، ممتدًا مع نادي بولونيا حتى يونيو 2024.

ولم يحصل اللاعب على أي بطاقة حمراء خلال مسيرته الاحترافية سواء في اليابان أو بلجيكا أو إيطاليا.

وأنفق آرسنال الكثير من الأموال خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي لضم لاعبين غير مشاهير، في مقدمتهم مدافع نادي برايتون «بنجامين وايت» الذي إلتحق بصفوف الفريق نظير 50 مليون جنيه إسترليني.

كما دفعت إدارة آرسنال 40 مليون جنيه إسترليني للحصول على توقيع صانع الألعاب النرويجي مارتن أوديجارد من ريال مدريد، و23 مليون إسترليني لشراء حارس مرمى شيفيلد يونايتد «آرون رامسدال».

صفقات آرسنال في الميركاتو الصيفي 2021