رونالدو: هذا من أجلك يا سير أليكس فيرجسون!

وجه كريستيانو رونالدو كلمات مثيرة للاهتمام إلى مدربه المفضل «سير أليكس فيرجسون» عبر حسابه الرسمي بموقع انستاجرام للتواصل الاجتماعي، صباح اليوم الثلاثاء 31 أغسطس، تبرز الدور الكبير الذي لعبه فيرجسون في عودة النجم البرتغالي إلى مسرح الأحلام من جديد، ورفض عرض مانشستر سيتي.

وتحدث كريستيانو رونالدو بعد دقائق قليلة من اعلان إدارة مانشستر يونايتد تعاقدها معه لمدة 3 مواسم قادمة قائلاً «أنا هنا الآن، لقد عُدت لحيث أنتمي، دعونا نحقق ذلك مجددًا..ملحوظة: السير أليكس، هذا من أجلك».

وقرر كريستيانو رونالدو مغادرة يوفنتوس يوم الجمعة الماضية، من أجل العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز نحو مانشستر سيتي وليس لفريقه الأسبق «مانشستر يونايتد» الذي رتب أموره لخوض موسم 2022/2021 بالمهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني الذي حصل على الرقم 7 المفضل لرونالدو، بالاضافة للثنائي الإنجليزي ماسون جرينوود وماركوس راشفورد.

لكن بحسب جميع الصحف البريطانية عبدل رونالدو واجهته الجديدة بعد تلقيه اتصالاً هاتفيًا من أباه الروحي «السير أليكس فيرجسون» وعدد من زملائه السابقين في مانشستر يونايتد وفي مقدمتهم «ريو فرديناند»، ليقتنع بالتوقيع للشياطين الحمر في نهاية المطاف.

وأضاف رونالدو خلال حديثه على إنستاجرام «في مانشستر يونايتد فزت بأول لقب دوري وأول كأس، وحصلت على أول استدعاء لمنتخب البرتغال، وتُوجت بأول لقب ببطولة دوري أبطال أوروبا، وحصلت هنا على أول حذاء ذهبي وأول كرة ذهبية».

وختم رونالدو بقوله «كل شيء استثنائي ومميز ولد بفضل علاقتي بالشياطين الحمر، التاريخ كُتب في الماضي، والتاريخ سيُكتب من جديد، هذا وعدي لكم..أنا هنا الآن، عدت من حيث أنتمني، دعونا نفعل هذا مُجدد، هذا من أجلك يا سير أليكس».

ويقال أن صفقة عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد لن تكلف أكثر من 20 مليون يورو سيحصل عليهم يوفنتوس على أقساط خلال الخمس سنوات القادمة.