برشلونة يهدف إلى ضربة مزدوجة في آخر أيام الميركاتو الصيفي 2021

يحاول نادي برشلونة في آخر أيام الميركاتو الصيفي 2021، توجيه ضربة مزدوجة تساعده على تحسين جودة خط الهجوم المتضررة من خروج ليونيل ميسي من جهة، والتخلص من راتب أنطوان جريزمان المرتفع من جهة أخرى.

وبادر النادي الكتالوني إلى جس نبض أتليتكو مدريد، وعرض عملية مقايضة تشمل انتقال المهاجم الفرنسي انطوان جريزمان إلى واندا ميتروبوليتانو من جديد، مقابل انتقال النجم البرتغالي الشاب جواو فليكس إلى ملعب الكامب نو.

ووفقاً للقناة الكتالونية الثالثة، فإن محاولة نادي برشلونة نالت استحسان المدير الفني الارجنتيني دييجو سيميوني، ما أعطى بصيص أمل لفريق جوان لابورتا، إلا أن الرئيس سيريزو رفض الأمر جملة وتفصيلًا.

وأضاف نفس المصدر، أن رئيس الروخي بلانكوس، لم يقتنع بهذه الخطوة رغم موافقة دييجو سيميوني مبدئياً، وذلك بسبب الراتب المرتفع للدولي الفرنسي، مقارنةً مع اليافع البرتغالي.

ويسعى برشلونة جاهداً إلى التخلص من أنطوان جريزمان بسبب الراتب المرتفع الذي يتقاضاه مع النادي، بالاضافة إلى تراجع مستواه منذ الانتقال إلى البلوجرانا مقابل 120 مليون يورو خلال الميركاتو الصيفي 2019، قادماً من اتليتكو مدريد.

يذكر أن جواو فيلكس وقع في صفوف اتليتكو مدريد، صيف 2019 ايضاً، نظير 129 مليون يورو، قادماً من بنفيكا البرتغالي، تعويضا لانتقال انطوان جريزمان إلى برشلونة في نفس فترة الانتقالات الصيفية 2019.