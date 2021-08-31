الميركاتو الصيفي 2021 | مهاجم برشلونة ينتقل إلى الدوري الإيطالي مقابل 500 ألف يورو!

سمح نادي برشلونة في آخر أيام الميركاتو الصيفي 2021، لمهاجمه الشاب الألباني “ري ماناج” بالانتقال إلى الدوري الايطالي من بوابة سبيزيا بنظام الإعارة مع خيار الشراء، نظير 500 ألف يورو.

وسيحصل برشلونة من صفقة المهاجم الألباني على رسوم إعارة بقيمة 500 ألف يورو، بينما سيحتفظ نادي سبيزيا الايطالي، بخيار التوقيع بشكل دائم مع مهاجم النادي الكتالوني، مقابل حوالي 4 ملايين يورو.

وكان ماناج، 24 عامًا، يتوفر على عدد كبير من المقترحات على الطاولة، لكنه اختار العودة إلى إيطاليا، حيث لعب سابقًا مع “كريمونيزي” وإنتر ميلان وبيسكار وبيزا.

وأمضى لاحقًا وقتًا في إسبانيا مع غرناطة وألباسيتي قبل أن ينضم إلى فريق برشلونة الثاني في عام 2020.

واستدعى رونالد كومان ماناج للفريق الأول في فترة ما قبل الموسم وأبدى إعجابه بالهاتريك الذي وقعه ضد ناستيك دي تاراغونا في تحضيرات الموسم الجديد 2021/22، كما سجل هدفاً في مرمى جيرونا.

ومع ذلك، فقد كان بديلاً غير مستخدم في مباريات برشلونة الثلاث الأولى في الدوري الاسباني لهذا الموسم، وكان النادي منفتحاً دائمًا للسماح له بالمغادرة، وهو ما تأتى له الآن، من بوابة سبيزيا.