خريج مدرسة برشلونة ينتقل إلى برايتون الإنجليزي نظير 18 مليون يورو

أعلن نادي برايتون الانجليزي تعاقده مع خريج مدرسة برشلونة “لاماسيا” ولاعب نادي خيتافي الإسباني “مارك كوكوريلا” نظير 18 مليون يورو، ليعزز صفوف المدرب “جراهام بوتر” في آخر أيام الميركاتو الصيفي 2021.

اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، والذي يمكنه اللعب في مركز الظهير الأيسر أو كلاعب خط وسط جناح، هو الإضافة الثالثة للنادي إلى الفريق الأول في فترة الانتقالات الصيفية، بعد وصول إينوك مويبو وكجيل شيربن في وقت سابق من هذا الصيف.

وقال المدرب جراهام بوتر بعد اتمام التعاقد مع كوكوريلا “لقد حرصنا على إحضار مارك إلى النادي، ويسعدنا حقًا أن نرحب به أخيرًا هنا ونحن متحمسون لبدء العمل معه.”

وتابع “لقد تلقى تعليمًا رائعًا في فرق الشباب في برشلونة وقد ترك انطباعًا حقيقيًا في الدوري الإسباني وداخل المنتخبات الوطنية. إنه لاعب متعدد الاستخدامات، وسيضيف المنافسة والخيارات إلى الفريق.”

من هو مارك كوكوريلا صفقة برايتون الانجليزي الجديدة؟

قضى مارك كوكوريلا بعض الوقت كلاعب شاب مع إسبانيول قبل أن ينتقل عبر المدينة للانضمام إلى برشلونة في 2012، حيث سيلعب مع فريقه الثاني برشلونة ب، ليكون أول ظهور له مع الفريق الكتالوني في كأس الملك في أكتوبر 2017.

تبع ذلك فترة إعارة ناجحة مع إيبار في الليجا الإسبانية، قبل أن يقضي موسم 2019/20 على سبيل الإعارة مع خيتافي.

وحول بعد ذلك خيتافي هذه الخطوة إلى انتقال دائم، وساعدهم كوكوريلا في احتلال المركز الخامس عشر في دوري الدرجة الأولى الإسباني الموسم الماضي، وفي المجموع شارك في 85 مباراة مع خيتافي، وسجل أربعة أهداف.

مثل كوكوريلا إسبانيا من منتخب تحت 16 سنة إلى المنتخب الأول، حيث ظهر لأول مرة مع فريق لويس إنريكي في الفوز 4/0 على ليتوانيا في يونيو ومثل إسبانيا في دورة الألعاب الأولمبية هذا الصيف في طوكيو.