محمد أبو تريكة: وحشتنا يا عبد الوهاب!

عبر اسطورة كرة القدم المصرية «محمد أبو تريكة» عن اشتياقه الكبير لزميله في الاهلي والمنتخب المصري «محمد عبد الوهاب» في ذكرى وفاته ال15، ببعض الكلمات الحزينة عبر حسابه الرسمي بموقع انستاجرام للتواصل الاجتماعي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وتوفى محمد عبد الوهاب عن عمر ناهز الـ 22 و11 شهرًا ويوم واحد بسبب أزمة قلبية أثناء تدربه يوم 31 أغسطس 2006 مع زملائه على ملعب مختار التتش بمقر النادي الاهلي في الجزيرة.

وقال محمد أبو تريكة «15 عامًا على رحيلك يا صديقي، وحشتنا، الله يرحمك يا محمد عبد الوهاب، ويرزقك الجنة ونعيمها، ويصبرنا على فراقك».

وكانت هذه التغريدة هي الأولى بالنسبة للاسطورة محمد أبو تريكة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ نحو 6 أسابيع عندما هنأ الأمة الأسلامية بعيد الأضحى يوم 19 يوليو الماضي.

ولم يحلل محمد أبو تريكة عدد من المباريات الهامة التي بثتها شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية خلال الفترة الماضية مثل الأدوار الأخيرة من بطولات كأس أمم أوروبا وكوبا أمريكا وأولمبياد طوكيو 2020.