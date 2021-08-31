صفقات يوفنتوس | مويس كين يعوض كرستيانو رونالدو قادماً من إيفرتون

أكد يوفنتوس الإيطالي بشكل رسمي، عودة المهاجم الإيطالي “مويس كين” إلى النادي على سبيل الإعارة لمدة عامين من إيفرتون الإنجليزي، مع التزام بالشراء بعد نهاية فترة الإعارة، ليعوض الشاب الإيطالي، خروج كرستيانو رونالدو المنتقل حديثاً إلى مانشستر يونايتد.

وغادر خريج أكاديمية يوفنتوس إلى إيفرتون في الميركاتو الصيفي 2019، لكنه كافح للوصول لأفضل مستوياته في إنجلترا ليتم نقله إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة الموسم الماضي.

وكانت هناك اقتراحات بإمكانية بقاء كين في باريس، لكن يوفنتوس سرعان ما كثف من المفاوضات من أجله عندما أصبح واضحاً أن كريستيانو رونالدو كان متجهًا إلى مانشستر يونايتد، ليؤكد الفريق الإيطالي الآن عودة كين إلى ملعب أليانز ستاديوم على موقعه الرسمي على الإنترنت.

وينضم كين مجددًا إلى البيانكونيري بنظام الإعارة لمدة موسمين، وسيكلف يوفنتوس 7 ملايين يورو وسيبقى في تورينو بمجرد انتهاء فترة الإعارة، حيث وافق يوفنتوس أيضًا على الالتزام بشراء كين صيف 2023، مقابل 28 مليون يورو.

بالنسبة لكين البالغ من العمر 21 عامًا، تضع هذه الخطوة نهاية لعامين محبطين مع إيفرتون، حيث عانى من أجل دقائق اللعب والوصول إلى أفضل مستوى.

وشارك كين في 39 مباراة مع التوفيز إيفرتون، ستة منها فقط كأساسي، كانت في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل أربعة أهداف وصنع هدفين.

وتحسنت الأمور مع مويس كين قليلاً في باريس سان جيرمان، حيث سجل 13 هدفًا في 26 مباراة في الدوري الفرنسي ليثبت مؤهلاته، وسيتطلع الآن للحفاظ على هذا المستوى في فريقه الأم.

صفقات يوفنتوس في الميركاتو الصيفي 2021