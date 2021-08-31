كرستيانو رونالدو يرد على ترحيب روي كين بعودته إلى مانشستر يونايتد

رد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على منشور زميله السابق في فريق مانشستر يونايتد “روي كين” على إنستجرام والذي رحب فيه بعودة صاروخ ماديرا إلى معقل أولد ترافورد خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وكان كين قائدًا لمانشستر يونايتد عندما انضم رونالدو إلى النادي الانجليزي للمرة الأولى في عام 2003، وكان شخصية مؤثرة في غرفة الملابس حيث تطور رونالدو ليصبح لاعبًا مهمًا في أولد ترافورد.

وكان الاثنان من أهم التعاقدات مع السير أليكس فيرجسون خلال فترة توليه منصب مدرباً لمانشستر يونايتد، وقد جلبوا مستوى عالي من الانضباط والتفاني الذي أيد قيم مديرهم الاسكتلندي.

لطالما أكد كين أن رونالدو هو أعظم لاعب في جيله، مما يجعله متقدمًا على ليونيل ميسي الموهوب بشكل طبيعي والذي ربما لا يتطابق مع الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات فيما يتعلق بالعمل الجاد والالتزام بأن يكون الأفضل.

انتقل قائد مانشستر يونايتد السابق إلى موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، للترحيب بزميله السابق في فريق مانشستر مع صورة لهما معاً، تعود إلى موسم رونالدو الأول مع الشياطين الحمر.

وأبدى النجم البرتغالي تقديره لزميله السابق برد يوضح تأثير كين على أحد أعظم اللاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة.

وردد اللاعب الدولي الأيرلندي السابق شعور القاعدة الجماهيرية في قناة Sky Sports Super Sunday، مشيرًا إلى أن قدرة رونالدو الرائعة على تسجيل الأهداف ستضع النادي في المنافسة على الألقاب المحلية.

ومع ذلك، يشير كين إلى أنه لن يكون كافياً أن ينافس مانشستر يونايتد على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرًا إلى مخاوف في خط الوسط وفي موقع حارس المرمى قد تجعل المهمة في مهب الرياح.

ماذا قال روي كين عن عودة كرستيانو رونالدو؟

صرح الأيرلندي على قناة سكاي سبورتس عن عودة الفتى المدلل إلى مسرح الأحلام وقال “ليس لدي شك في أنه لاعب من الطراز العالمي. الإيجابيات والسلبيات، أرى فقط الجوع والرغبات هناك”.

وتابع “لقد رأينا في بطولة أوروبا فاز بالحذاء الذهبي، وكأس العالم 2022 بعد عام ونصف، وهذا حافز له. إنه يعود فقط إلى مانشستر يونايتد ليفوز بالألقاب “.

وأكمل “شكوكي هي أنه لن يكون الفارق في الفوز بالبطولات الكبيرة لكن كأس الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي أعتقد أن هذا أكثر من الممكن.”

وحول الصفات التي تميز كرستيانو رونالدو عن أقرانه من اللاعبين قال قائده السابق في مانشستر يونايتد “سيريد أكثر من ذلك، إنه مهووس باللياقة البدنية، وهو أحد أكثر اللاعبين ذكاءً الذين رأيتهم في حياتي.”

وزاد “إنه فائز، لكن مانشستر يونايتد لا يزال يعاني من نفس المشاكل مع أو بدون رونالدو، وهي مشاكل خط الوسط وحراسة المرمى “.