صفقات مانشستر يونايتد | العملاق الانجليزي يعلن رسمياً عودة كرستيانو رونالدو إلى أولد ترافورد

أعلن العملاق الانجليزي مانشستر يونايتد بشكل رسمي على موقعه على الانترنت، اتمام صفقة التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قادماً من يوفنتوس الايطالي، في أبرز صفقات الميركاتو الصيفي 2021.

وكشف البطل القياسي للدوري الانجليزي الممتاز عن اتمام التعاقد مع رونالدو عبر بيان رسمي جاء فيه “يسر نادي مانشستر يونايتد تأكيد توقيع كريستيانو رونالدو على عقد مدته سنتان مع خيار التمديد لعام آخر، بشرط الحصول على الموافقة الدولية.”

وأضاف بيان مانشستر يونايتد “فاز كريستيانو، الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات، حتى الآن بأكثر من 30 لقبًا رئيسيًا خلال مسيرته، بما في ذلك خمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، وأربعة ألقاب لكأس العالم للأندية، وسبعة ألقاب في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وبطولة أمم أوروبا لبلاده البرتغال.”

وأكمل “كريستيانو هو أول لاعب يفوز ببطولات الدوري في ثلاث دول مختلفة، كما كان أفضل هداف في الدوري الإيطالي الموسم الماضي وفاز بالحذاء الذهبي في بطولة أوروبا لهذا العام (يورو 2020). في فترته الأولى مع مانشستر يونايتد، سجل 118 هدفًا في 292 مباراة.”

وقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد العودة إلى أولد ترافورد: “مانشستر يونايتد ناد كان له دائمًا مكانة خاصة في قلبي، وقد غمرتني كل الرسائل التي تلقيتها منذ الإعلان يوم الجمعة.”

وتابع “لا أطيق الانتظار للعب في أولد ترافورد أمام ملعب ممتلئ وأرى كل المشجعين مرة أخرى. أتطلع للانضمام إلى الفريق بعد المباريات الدولية، وآمل أن نحظى بموسم ناجح للغاية في المستقبل “.

وعبر بدوره المدير الفني النرويجي “أولي جونار سولشاير” عن سعادته باتمام الصفقة وأضاف “نفدت الكلمات لوصف كريستيانو. إنه ليس فقط لاعبًا رائعًا، ولكنه أيضًا إنسان عظيم.”

وأردف قائلاً “إن امتلاك الرغبة والقدرة على اللعب في المستوى الأعلى لفترة طويلة يتطلب شخصًا مميزًا للغاية. ليس لدي أدنى شك في أنه سيستمر في إثارة إعجابنا جميعًا وستكون خبرته حيوية للغاية للاعبين الأصغر سنًا في الفريق.”

وختم مدرب مانشستر يونايتد “تظهر عودة رونالدو الجاذبية الفريدة لهذا النادي وأنا سعيد للغاية بعودته إلى الوطن حيث بدأ كل شيء “.

صفقات مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي 2021