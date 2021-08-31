صفقات ريال مدريد | فلورنتينو بيريز يعوض فشله في ضم مبابي بلاعب فرنسي آخر

عوض فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الاسباني، فشله في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي خلال الميركاتو الصيفي 2021، بابرام صفقة أخرى من الدوري الفرنسي، ويتعلق الأمر بموهبة رين “إدواردو كامافينجا“، لاعب خط الوسط الواعد.

وركز نادي ريال مدريد كل جهوده في الميركاتو الصيفي 2021 على صفقة النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، إلا أن هذا الأخير ضل متعنتاً ورفضا لكل العروض المقدمة، رغم وصولها لمبالغ كبيرة من قبيل 160 و 180 و 170 + 30 مليون يورو.

وفي ظل موقف باريس سان جيرمان الثابت، فضل ريال مدريد التوجه إلى أهداف أخرى هذا الصيف قبل فوات الأوان، والعودة من أجل مبابي خلال الميركاتو الشتوي 2021، ومحاولة التوقيع معه بشكل مجاني لينضم إلى الفريق صيف 2022 بعد نهاية عقده مع النادي الباريسي.

ونجح النادي الملكي في التعاقد مع موهبة رين الفرنسي “إدواردو كامافينغا”، أحد أهداف باريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث حسمت الصفقة لصالح ريال مدريد، نظير 30 مليون يورو.

وأكمل كامافينغا الفحوصات الطبية اللازمة مساء الاثنين، وسينضم إلى ريال مدريد في آخر يوم من الميركاتو الصيفي 2021، بعد أن تم الاتفاق على كل شيء بين جميع الأطراف، وفقاً لخبير سوق الانتقالات “فابريزيو رومانو”.