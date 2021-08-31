موعد مباراة مصر وأنجولا في تصفيات المونديال.. والقناة الناقلة.. والتشكيل.. والبدري يستقر على بديل صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف المنتخب المصري الأول لكرة القدم، نظيره الأنجولي، في التاسعة مساء غد الأربعاء، على إستاد الدفاع الجوي في الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة السادسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم، رفقة كل من أنجولا وليبيا والجابون.

ويخوض المنتخب الوطني ثاني مبارياته أمام الجابون على ملعب الأخير، يوم 5 سبتمبر في الجولة الثانية.

غياب صلاح والنني

وأغلق الجهاز الفنى ملف انضمام محمد صلاح ومحمد النني إلى معسكر المنتخب استعدادا لمباراة أنجولا بعد تأكد استحالة تواجدهم في مصر، نظرًا لكون رابطة أندية الدوري الإنجليزي سبق وان أصدرت بيانا، تعلن فيه منع لاعبي الدوري من الدولة الموضوعة على القائمة الحمراء بحسب تصنيف وزارة الصحة البريطانية لـ «انتشار فيروس كورونا»، من الالتحاق بمنتخبات بلادهم وهو ما ينطبق على مصر.

ويجري اتحاد الكرة محاولات مع الجانب الإنجليزى لسفر اللاعبين إلى الجابون لخوض المباراة الثانية المقرر لها 5 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات.

تشكيل الفراعنة

ومن المتوقع أن يخوض الجهاز الفني لمنتخب مصر، مباراة أنجولا بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، ومحمد عبدالشافي.

خط الوسط: طارق حامد، عمرو السولية، أحمد سيد زيزو، محمد مجدي أفشة، ورمضان صبحي.

خط الهجوم: محمد شريف.

القناة الناقلة

تذاع المباراة على فضائية أون تايم سبورتس 1 المفتوحة على النايل سات.