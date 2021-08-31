دون تفعيل بند الشراء.. تقارير تتحدث عن انتقال مصطفى محمد من جالاتا سراي إلى بوردو الفرنسي.. والزمالك يعلّق: باطل

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت تقارير صحفية اليوم، الثلاثاء، عن وجود تطورات كبيرة في مستقبل لاعب منتخب مصر مصطفى محمد، مهاجم الزمالك المعار إلى صفوف فريق جالاتا سراي التركي، قبل ساعات من نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

وقال الصحفي في شبكة "20 Minutes" الفرنسية، كليموه كاربينتيه، إن نادي بوردو الفرنسي استقر على مهاجمه الجديد وهو مصطفى محمد، الذي من المنتظر وصوله إلى فرنسا ومدينة "بوردود" اليوم، الثلاثاء، وربما يدخل الصفقة الجناح النيجيري الدولي، صامويل كالو.

وأكد كاربينتيه، أمس الإثنين، أن نادي جالاتا سراي التركي طلب من بوردو الحصول على مبلغ يتراوح بين 5 إلى 6 ملايين يورو للموافقة على رحيل، مصطفى محمد، الذي يمتلك شرط أحقية شراءه من الزمالك بقيمة 4 ملايين دولار.

من جانبه، قال الصحفي في شبكة "RMC" الفرنسية، لويك تانزي، في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، إنه لا تزال صفقة مصطفى محمد تتردد مداها داخل نادي بوردو.

وكان فاتح تريم، المدير الفني لنادي جالاتا سراي، قد وجه عدة انتقادات لمصطفى محمد في أكثر من مؤتمر صحفي، ليترتبط إسم اللاعب بإمكانية الرحيل عن الفريق التركي.

وقال تريم إن مستوى مصطفى محمد انخفض بدرجة ملحوظة بداية من الموسم الحالي، وهو ما دفعه للإبقاء عليه على مقاعد البدلاء مفضلًا الاعتماد على مهاجمه العائد من الإعارة، مباي دياني.

الزمالك يعلّق: باطل

من جانبه، علّق نادي الزمالك على إمكانية رحيل مصطفى محمد عن صفوف جالاتا سراي التركي إلى فريق بوردو الفرنسي.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن أحمد إبراهيم، مدير شئون اللاعبين بنادي الزمالك، قوله إن إعارة مصطفى محمد لاعب الفريق المعار الي جالاتا سراي التركي لأي نادي باطلة في ظل عدم تفعيل بند الشراء في عقد اعارة مصطفي محمد من الزمالك للنادي التركي.

وأوضح إبراهيم ان جالاتا سراي التركي لابد أن يفعل بند الشراء لمصطفى محمد قبل إعادة اعارته او بيعه لاي نادي اخر، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم يصل للزمالك ما يفيد بتفعيل بند الشراء من النادي التركي، لهذا فان انتقال مصطفي محمد لأى نادى خلال الفترة الحالية دون موافقة الزمالك أو تفعيل بند الشراء يعتبر باطل.