الامارات | تعرف إلى توقيت مباراة مصر وانغولا في تصفيات كأس العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستهل منتخب مصر مشواره في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال 2022، بلقاء نظيره منتخب انغولا غدا (الأربعاء) الساعة 23.00 بتوقيت الامارات على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة.

محمد يوسف

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