طريقة جديدة لحضور سوبر كلاسيكو البرازيل والأرجنتين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

كشف الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عن طريقة جديدة من أجل حضور مباراة سوبر كلاسيكو بين منتخبي البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم.



ويواجه المنتخب البرازيلي نظيره الأرجنتيني، الأحد المقبل، في إطار تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية، ولن يحضر المباراة سوى 1500 مشجع.

الاتحاد البرازيلي من جانبه أعلن أنه لن يتم طرح تذاكر للمباراة التي ستقام على ملعب (كورينثيانز أرينا) في ساو باولو، بل سيقتصر الأمر على دعوات شخصية، بسبب صعوبة السماح للجماهير بدخول الملعب مع تقديم شهادة تفيد بسلامتهم من فيروس كورونا المستجد.

ويتعارض ذلك مع ما أعلنته السلطات الصحية في ساو باولو الأسبوع الماضي، بالسماح بحضور 12 ألف متفرج للمباراة.

وقال الاتحاد البرازيلي في بيانه إن القرار اتخذ بسبب غياب الوقت الكافي لتطوير نظام يتيح السيطرة على عملية شراء التذاكر، والتأكد من صحة اختبارات الكشف عن (كوفيد-19)، مؤكدا أن هذه القيود لاقت موافقة جماعية بين مسؤولي اتحاد ساو باولو للعبة، وممثلين للمنظمات الإقليمية الصحية في البلاد.

ويتصدر منتخب "السيليساو" ترتيب التصفيات بواقع 18 نقطة من 6 انتصارات متتالية، فيما يحل منتخب الأرجنتين في المركز الثاني برصيد ١٢ نقطة.

وتقام تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم من مجموعة واحدة تضم ١٠ منتخبات، بحيث يتأهل الـ4 الأوائل مباشرة للمونديال، ويلعب صاحب المركز الخامس علي بطاقة الملحق.