مانشستر يونايتد يعلن ضم كريستيانو رونالدو رسمياً بهذه الطريقة.. وأول تعليق من «الدون»

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، بشكل رسمي، عن ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمدة عامين، مع خيار التمديد لعام إضافي، بعد اجتياز اللاعب الكشف الطبي بنجاح.

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن يوم الجمعة الماضي عن توصله لاتفاق مع يوفنتوس الإيطالي لاستعادة رونالدو (36 عاما)، واكتملت الصفقة اليوم الثلاثاء، بعد اجتياز النجم البرتغالي الفحص الطبي وإجراءات التأشيرة ومتعلقات شخصية.

وفي أول تعليق للنجم البرتغالي حول عودته لمانشستر يونايتد، قال رونالدو في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإنجليزي: ”مانشستر يونايتد له دائمًا مكانة خاصة في قلبي. جميع الرسائل التي أتلقاها منذ يوم إعلان إتمام الاتفاق يوم الجمعة الماضي، أسعدتني كثيرًا. لا أطيق الانتظار للعب في أولد ترافورد أمام جماهير يونايتد. أنا أتطلع للانضمام إلى الفريق عقب نهاية فترة التوقف الدولي، وأتمنى أن يكون أمامنا موسم ناجح للغاية“.

وفي وقت سابق اليوم، أكد نادي يوفنتوس الإيطالي أن رونالدو ترك النادي بعد التوصل لاتفاق مع يونايتد لانتقاله مقابل 15 مليون يورو (17.74 مليون دولار) إضافة إلى ثمانية ملايين يورو في صورة حوافز متعلقة بالأداء.

وقال يوفنتوس في بيان له: ”اليوم، بعد ثلاث سنوات و133 مباراة و101 هدف وخمسة ألقاب، انفصل كريستيانو رونالدو ويوفنتوس“.

يشار إلى أن يوفنتوس تعاقد مع رونالدو مقابل 100 مليون يورو من ريال مدريد في 2018، وفاز مع الفريق بلقب الدوري الإيطالي مرتين، وبكأس إيطاليا مرة واحدة.

وسيخوض رونالدو مباراته الأولى مع مانشستر يونايتد في 11 سبتمبر المقبل، أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فترة التوقف الدولية.