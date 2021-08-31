بطولة إيطاليا: يوفنتوس يستعيد مويز كين على سبيل الإعارة

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روما : يعود المهاجم الايطالي الدولي مويز كين الى يوفنتوس نادي بداياته على سبيل الاعارة لمدة عامين قادماً من ايفرتون الانكليزي كما اعلن الـ "بيانكونيري" الثلاثاء رسمياً.

وسينضم كين (21 عاماً)_ الذي أُعير الموسم الماضي الى باريس سان جرمان الفرنسي_ الى نادي "السيدة العجوز" لمدة موسمين على سبيل الاعارة مقابل 7 ملايين يورو مع شرط ان يتحول العقد الى دائم مقابل 20 مليون يورو في حال تحقيق بعض الشروط.

وقال يوفنتوس على حسابه على تويتر "مويز يعود وينضم الينا على سبيل الاعارة".

وجاء اعلان انضمام كين مع تأكيد يوفنتوس انتقال نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الى صفوف فريقه السابق مانشستر يونايتد.

تدرج كين في صفوف الفئات العمرية ليوفنتوس وخاض باكورة مبارياته الرسمية في الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 عندما كان في السادسة عشرة من عمره فقط.

أُعير الى هيلاس فيرونا موسم 2017 2018 قبل أن يلعب بصورة رسمية مع يوفنتوس اعتباراً من صيف 2018 باشراف المدرب العائد الى صفوفه حالياً ماسيميليانو اليغري.

لم يقنع المهاجم السريع وصاحب البنية الجسدية القوية لدى انتقاله الى صفوف إيفرتون، فأعاره الاخير الى سان جرمان الموسم الماضي. ابلى كين بلاءً حسناً الى جانب النجم البرازيلي نيمار والمهاجم الفرنسي المتألق كيليان مبابي وسجل 17 هدفاً في 41 مباراة في مختلف المسابقات.

خاض تسع مباريات دولية لكنه لم يكن ضمن تشكيلة منتخب بلاده الذي توج بطلا لأوروبا خلال الصيف الحالي علماً أنه كان ضمن التشكيلة الاولية للمدرب روبرتو مانشيني.