مصدر لمصراوي: أحد الوكلاء يعرض مهاجم فرنسي على مسؤولي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

كشفت مصادر داخل نادي الزمالك، عن قيام أحد الوكلاء بعرض المهاجم الفرنسي بلال عمراني، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الجارية.

وأكد المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات لمصراوي، أن أحد الوكلاء عرض بلال عمراني، مهاجم كلوج الروماني على نادي الزمالك.

وأوضح أن اللاعب يتبقى في عقده موسم مع فريق كلوج الروماني، لكن يمكنه خوض تجربة جديدة بعد إنهاء الأمور المتعلقة بالرحيل مع إدارة ناديه.

وأشار إلى أن إدارة نادي الزمالك تدرس التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 28 عاما وستعرض الملف على مدرب الفريق باتريس كارتيرون.

يذكر أن اللاعب صاحب الأصول الجزائرية، بدأ في قطاعات الناشئين في نادي مارسيليا، وتم تصعيده للفريق الأول، ثم خرج معارا إلى صفوف أرلية أفينيون ثم عاد لنادي مارسيليا، قبل أن يوقع مع نادي كلوج الروماني.