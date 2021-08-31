مصطفى محمد يقترب من بوردو الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

ذكرت صحيفة فاناتيك التركية أن مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي اقترب من الانتقال لنادي بوردو الفرنسي، بعد تفعيل النادي التركي لبند الشراء من نادي الزمالك.

وانضم مصطفى محمد إلى جالاتا سراي التركي يناير الماضي لمدة عام ونصف مقابل مليون ونصف المليون دولار، مع إمكانية الشراء مقابل 4 ملايين دولار.

وأشارت صحيفة فاناتيك التركية، أن الصفقة ستُكلف النادي الفرنسي ما بين 7 إلى 8 ملايين دولار.

وأوضحت الصحيفة أن مصطفى محمد سيصل إلى فرنسا خلال الساعات القادمة، لإجراء الكشف الطبي تمهيدا لإعلام الصفقة.

ولعب مصطفى محمد منذ قدومه إلى جالاتا سراي 27 مباراة في كافة البطولات سجل خلالهم 9 أهداف.