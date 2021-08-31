تنس طاولة.. مصر تفشل في التأهل لنصف نهائي بارالمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

ودع الفريق المصري المكون من إبراهيم حمدتو وسيد محمد منافسات تنس الطاولة في دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020" بعد الهزيمة أمام إسبانيا.

وخسر المنتخب المصري مباراته الأولى التي تكونت من الزوجي سويًا بثلاثة أشواط نظيفة، قبل أن يخسر إبراهيم حمدتو مواجهته ضد جوردي موراليس بثلاثة أشواط نظيفة في أولى مواجهات الفردي.

ومثّل المنتخب المصري كل من إبراهيم حمدتو وسيد محمد، بينما مثّل المنتخب الإسباني جوردي موراليس وألفارو فاليرا.

وخسر الفريق المصري في الشوط الأول بنتيجة (6-11)، تلاها هزيمة أخرى في الشوط الثاني بنتيجة (5-11).

وفي الشوط الثالث، حسم الفريق الإسباني نتيجة الأشواط لصالح بعد الفوز بنتيجة (11-7) ليتأهل إلى نصف نهائي دورة الألعاب البارالمبية.