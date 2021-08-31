وكيل بدر بانون يكشف لمصراوي حقيقة رحيله عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف كريم بلق وكيل المغربي بدر بانون مدافع النادي الأهلي، حقيقة ما أثير في الساعات الماضية عن وجود قرار من الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني بالاستغناء عن اللاعب قبل بداية الموسم الجديد.

وقال كريم بلق في تصريحات لمصراوي: "موسيماني لم يطلب رحيل بدر بانون عن الأهلي و اللاعب مستمر مع الفريق في المواسم القادمة في ظل القناعة التامة بما يقدمه من مستويات جيدة".

وأضاف :" بدر بانون يرتبط بعقد مع الأهلي وهو يريد حصد المزيد من الألقاب والبطولات كما أن علاقته جيدة بجماهير الفريق الأحمر".

وأتم :"لو كان هناك رغبة في الاستغناء عن بدر بانون كنت علمت من الأهلي باعتباري وكيلاً للاعب لكن هذا لم يحدث من الأساس ولم يتم إبلاغ اللاعب بأي شىء".

وانضم بدر بانون في شهر نوفمبر الماضي لصفوف الأهلي لمدة أربع سنوات قادما من نادي الرجاء البيضاوي المغربي.