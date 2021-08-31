كيف علق سولشاير ولاعبو مانشستر يونايتد على عودة رونالدو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق أولى جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد ولاعبو الفريق الإنجليزي على عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف أولد ترافورد.

وأعلن يونايتد اليوم الثلاثاء، توقيع رونالدو على عقد مع الشياطين الحمر لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم آخر.

ماذا قال رونالدو عن عودته إلى صفوف مانشستر يونايتد؟.. طالع من هنا

وعبر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، صرح سولشاير ولاعبو يونايتد على عودة البرتغالي المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم "بالون دور" 5 مرات.

سولشاير

وقال سولشاير: "نفدت الكلمات لوصف كريستيانو، إنه ليس لاعبًا رائعًا فقط، لكنه أيضًا إنسان عظيم".

وأضاف: "إن امتلاك الرغبة والقدرة على اللعب في المستوى الأعلى لفترة طويلة يتطلب شخصًا مميزًا للغاية، ليس لدي أدنى شك في أنه سيستمر في إثارة إعجابنا جميعًا".

وتابع: "أنا سعيد للغاية بعودته إلى الوطن حيث بدأ كل شيء".

دي خيا

من جانبه، علق ديفيد دي خيا حارس مرمى الفريق الإنجليزي وقال: "عودة رونالدو مثل حلم لجميع مشجعي مانشستر يونايتد".

وأضاف: "إن استعادته أمرًا رائعًا، يمكنك أن تشعر به في الأجواء، آمل أن يتمكن من إحضار شيء مميز أيضًا لجعل الفريق أفضل".

بول بوجبا

أما بول بوجبا، فقال: "إنه بالفعل أسطورة في هذا النادي، سيقدم خبرته وجودته".

وواصل: " وجوده سيرتفع مستوى الفريق، نحن سعداء حقًا بمجيئه.. عندما يأتي، سنحافظ على عقلية الفوز".

لوك شو

من جانبه، قال لوك شو: "أشعر أنه منح النادي دفعة هائلة، ليس فقط في الداخل ولكن في الخارج أيضًا".

وأكمل: "إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم لعدد من السنوات وحتى الآن.. الجميع متحمس لانضمامه للفريق واللعب معه أيضًا".