عمرو كمال عبد الواحد.. مهاجم الزمالك صُنعَ بأيدٍ أهلاوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

في كرة القدم تخف الأضواء أبناء نجوم اللعبة في كثير من الأحيان لإكمال مسيرة الأباء في الملاعب لتشهد كرة القدم المصرية عشرات الحالات أغلبها تفوق فيها الأب على الأبن ولكن في حالة عمر كمال عبد الواحد الأمور جاءت مختلفة فصفقة الزمالك الجديد نفذ من بوابة أخرى ومن تحت يد واحد من أفضل أخصائين الإعداد البدني في مصر .

الأمور تبدو مختلفة هذه المرة ولكنها مثمرة فكمال عبد الواحد الذي عمل معداً بدنياً في الأهلي وتحديداً في قطاع الناشئين بداية من عام 1995 قدم واحداً من أبرز اللاعبين في الدوري الموسم المنقضي بعد أن أكمل عمله علي ماهر الأب الروحي لعمر والذي ساهم في تقديمه بشكل مميز ونقله من الدفاع للهجوم ليساعد المصري في التأهل إلى بطولة الكونفيدرالية.

الأب كمال عبد الواحد كان يلعب مهاجماً في ناشئي الأهلي ولكنه تعرض إلى كسر مضاعف في اليد وهو في الـ 21 من عمره ليرحل إلى المنصورة ويلعب معه 6 مواسم قبل أن يعتزل كرة القدم خوفاً من تفاقم الإصابة ليعمل في الإعداد البدني.

عمر كمال عبد الواحد المولود قبل عامين من اعتزال والده لكرة القدم كان محظوظاً بنشأته داخل منزل المعد البدني لمنتخب الشباب والأوليمبي وهو ما يقول عنه الأب ليلا كورة :" عمر قوي بدنياً بالوراثة أنا كنت كذلك ولم أفعل معه أى شيء إضافي سوى نصائح أب لابنه".

الابن أكد على ماقاله الأب فهو لم يمنحه تدريبات فردية إضافية أو سر من أسرار مهنته :" والدي كان يطلب من النوم الكافي مبكراً وتقبل طلبات المدرب واللعب في أى مركز يراه ، كان يرى أنني لو استعدادي البدني الجيد استطيع أن أؤدي في أى مركز ".

بدأ عمر كمال مشواره الكروي في نادي اتحاد الشرطة وقبل 4 سنوات اشتراه المصري ليعيره لنادي الأسيوطي 6 أشهر وهنا يحدث اللقاء الأول مع الأب الروحي علي ماهر مهاجم الأهلي الفذ السابق وأحد أبرز من لعبوا في هذا المركز في حقبة التسعينات .

على ماهر هو صاحب الفضل الأول على عمر كمال ومن قدمه بهذه الصورة والطريقة مع الأسيوطي ثم المصري بعد ما قام بتعديل مركز اللاعب من الدفاع إلي الهجوم وهو ما قاله عنه عمر " علي ماهر أبي الثاني وله فضل كبير علي هو يعشق المغامرة ولديه نظرة مختلفة وقد صنعني ومنحني خبرته كلها ".

في مباراة الأهلي والأسيوطي ببطولة كأس مصر عرفت الجماهير عمر كمال عبد الواحد بعد هدفه في الأهلي الذي أطاح به من بطولة كأس مصر من دور الـ 16 في مفاجألة مدوية خطط لها علي ماهر الذي دفع باللاعب في مركز المهاجم ليستغل بطء دفاع الأهلي ويحقق الفوز لفريقه.

ويقول عمر "لم أر مدرب طوال مشواري الكروي يفعل ما يقوم به ماهر لقد طورني على الصعيد الفردي والجماعي وهو صاحب الفضل الأول في ما قمت به الموسم الماضي".

قبل بداية الموسم الحالي سجل عمر كمال 13 هدف في 108 مباراة محلية خاضها مع اتحاد الشرطة والأسيوطي والمصري ومع علي ماهر هذا الموسم سجل الجناح الشاب في 32 مباراة 14 هدف أى فعل في موسم واحد ما فعله في كرة القدم خلال 10 سنوات.

فور تعاقد الزمالك مع عمر كمال رأي البعض أنه أسلوبه قريب من أحمد سيد زيزو بالنظر إلي القوة والاندفاع البدني للثنائي ولكن الصفقة الجديدة تتفوق بدون منازع في عدة جوانب أهمها أن جناح المصري السابق سبق وأن شغل 10 مراكز في الملعب ويستطيع شغل مراكز الدفاع بإجادة على عكس زيزو الذي لم يثدم مردوداً جيداً عن توظيفه في مركز الظهير الأيمن في بعض الأجزاء من المباريات.

ولعب عمر كمال مدافعاً وفي الوسط المدافع ووسط يمين ويسار وظهير أيمن وأيسر وجناح أيمن وأيسر ومهاجم ومهاجم متأخر حيث وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" المهتم بالإحصائيات فإن صفقة الزمالك الجديدة لعب 140 مباراة محلية حيث يأتي مركز الظهير الأيسر كأكثر مركز لعب فيه عمر بعدد 25 مباراة ثم مركز الجناح الأيمن ولاعب الوسط جهة اليمين والوسط المهاجم.

150 مباراة هى حصلة عمر مع كرة القدم محلياً وفي الكونفيدرالية سجل فيها 27 هدف وصنع 9 وحصل على 16 إنذار ولم يطرد مطلقاً ، ولعب الجناح صاحب اللياقة البدنية القوية 32 مباراة من أصل 34 لفريقه في الدوري الموسم الماضي حيث غاب فقط عن مباراة بسبب الإنذار الثالث والأخرى الأخيرة أمام الجيش في ختام الموسم بسبب نهاية عقده مع المصري ولم يتعرض لأي اصابات في الموسم الماضي.