"لا أطيق الانتظار".. أول تعليق من رونالدو بعد عودته لمانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق كريستيانو رونالدو المنضم حديثا إلى صفوف مانشستر يونايتد، على عودته إلى ناديه الإنجليزي مرة أخرى، مؤكدًا أنه لا يطيق الانتظار للعب في أولد ترافورد.

وأعلن يونايتد اليوم الثلاثاء، توقيع رونالدو على عقد مع الشياطين الحمر لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم آخر.

وعبر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، قال رونالدو: "مانشستر يونايتد ناد له دائمًا مكانة خاصة في قلبي، وقد غمرتني كل الرسائل التي تلقيتها منذ الإعلان يوم الجمعة".

وأضاف: "لا أطيق الانتظار للعب في أولد ترافورد أمام ملعب ممتلئ وأن أرى المشجعين مرة أخرى".

وتابع: " سأنضم للفريق إلى الفريق بعد المباريات الدولية".

وأتم: "آمل أن نحظى بموسم ناجح".