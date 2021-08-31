الإسماعيلي يوضح موقفه من الموسم الجديد.. وحسم مصير جلال الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال علاء وحيد المتحدث باسم نادي الإسماعيلي، إن الفريق لديه مطالب موجهة لاتحاد الكرة قبل بداية الموسم الجديد 21/22، مؤكدًا أن جلسة الخميس المقبل ستحسم مصير إيهاب جلال مع الدراويش.

وعقد اتحاد الكرة جلسة مع أندية الدوري يوم الأحد الماضي، من أجل الاستماع لمقترحات دوري الموسم الجديد بجانب حسم مصير بطولة كأس مصر.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامح "ملعب 9090"، قال وحيد: "هناك جلسة ستُعقد يوم الخميس المقبل بين اللجنة الفنية بالنادي وإيهاب جلال لحسم موقف المدرب من التجديد".

وأضاف: "تم الاتفاق من قبل اللجنة الفنية مع بعض الصفقات الجديدة التي طلبها إيهاب جلال، وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، لكن هناك البعض بحاجة للاطمئنان باستمرار جلال مع الفريق".

وعن موقف الفريق من استكمال بطولة كأس مصر وشكل الدوري للموسم الجديد، قال: "نطالب بوجود فترة راحة كافية بين الموسمين، أن تخوض الأندية مبارياتها على ملاعبها، تحقيق عدالة كاملة، إقامة قرعة غير موجهة وتطوير وتحسين تقنية الفيديو".