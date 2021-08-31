بالفيديو.. يوفنتوس يودع رونالدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حرص نادي يوفنتوس الإيطالي، على وداع البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل مؤخرًا إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ونشر الحساب الرسمي ليوفنتوس فيديو لبعض أهداف رونالدو التي سجلها بقميص بيانكونيري وساهمت في تتويح الفريق بالعديد من البطولات.

وقال الموقع الرسمي للنادي الإيطالي: "في ذلك اليوم من شهر يوليو، عندما وصل كريستيانو إلى تورينو، تلك اللحظة التي سيتذكرها الجميع على مر السنين".

وأضاف: "رحب مشجعو يوفنتوس برونالدو مثل الملوك، كانوا متحمسين لرؤيته في الملعب، وكانوا على استعداد لعيش قصة رائعة.. وكانت بالفعل قصة رائعة".

وتابع: "لحظات كثيرة لا تُنسى عشناها معا، كل شخص لديه ذاكرة خاصة به مرتبطة بـ CR7 ، سيتذكر الجميع دائمًا ما شعروا به على امتداد هذا الطريق معًا".

وأتم: "اليوم ، تم حل هذا الارتباط الذي ولد في العاشر من يوليو قبل ثلاث سنوات ، لكن ما كتب لا يزال قائما.. لقد كانت رحلة لا تصدق".