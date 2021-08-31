رسميًا.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع كريستيانو رونالدو لموسمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن نادي مانشستر يونايتد، اليوم الثلاثاء ، التوقيع رسميا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على عقد مدته سنتان مع خيار التمديد لعام آخر ، بشرط الحصول على الموافقة الدولية.

وقبل أيام، أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي توصله لاتفاق مع إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي لضم البرتغالي كريستيانو رونالدو هذا الصيف.

وفاز كريستيانو رونالدو، الحائز على جائزة الكرة الذهبية 5 مرات، حتى الآن بأكثر من 30 لقبًا خلال مسيرته، بما في ذلك 5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا ، و 4 ألقاب لكأس العالم للأندية، و7 ألقاب في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا

يعد كريستيانو هو أول لاعب يفوز ببطولات الدوري في ثلاث دول مختلفة، وكان أيضًا أفضل هداف في الدوري الإيطالي الموسم الماضي وفاز بالحذاء الذهبي في بطولة أوروبا لهذا العام.

رونالدو شارك مع يونايتد في 292 مباراة قبل أن يرحل سجل خلالها 118 هدفاً ليصبح من بين أساطير النادي، وأحد الذين عاصروا الحقبة الذهبية تحت قيادة السير أليكس فيرجسون.

يُذكر أن مانشستر سيتي كان الطرف الأقرب لضم كريستيانو رونالدو قبل أن تعلن الصحف الإنجليزية انسحابه من الصفقة تزامناً مع دخول مانشستر يونايتد الذي فاز بخدماته.