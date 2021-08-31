تويتر الاهلي: ترحل أجسادهم وتبقى ذكراهم دائمًا في القلب..لن ننساك يا عبد الوهاب!

افتتح الحساب الرسمي للنادي الاهلي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، سلسلة تغريداته اليوم الثلاثاء 31 أغسطس، بتذكر الاسطورة الراحلة «محمد عبد الوهاب» بصورة وكلمة خاصة في الذكرى الـ 15 لرحيله عن عالمنا.

وقال حساب البطل القياسي للدوري المصري عن ذكرى رحيل بطل كأس أمم أفريقيا 2006 «ترحل أجسادهم وتبقى ذكراهم دائمًا في القلب، محمد عبد الوهاب..لن ننساك».

وتوفى محمد عبد الوهاب في مثل هذا اليوم من عام 2006 على أرض ملعب تدريبات النادي الاهلي «مختار التتش» في حضور زملائه، قبل أن يكمل عامه الـ 23، إثر سكتة قلبية.

وحظت تغريدة الاهلي عن عبد الوهاب بأكثر من 15 ألف اعجاب، و3 آلاف إعادة نشر من قبل مستخدمي موقع تويتر.

كما تصدر اسم محمد عبد الوهاب منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، قائمة الأكثر تداولاً على موقع تويتر، في هاشتاج حمل عنوان «عبدالوهاب_لن_ننساك».

واستعرض عشاق الاهلي في الهاشتاج، صور لمحمد عبد الوهاب مع منتخب مصر والنادي الاهلي، بالاضافة إلى لقطات مختلفة من صلاة الجنازة للاعبين أمثال محمد أبو تريكة ومحمد بركات واسلام الشاطر وابراهيم سعيد وعماد متعب وشادي محمد وسيد عبد الحفيظ وجلبيرتو وفلافيو.

من هو محمد عبد الوهاب؟

محمد عبد الوهاب هو ظهير أيسر دولي مصري ارتدى الرقم 3 مع المنتخب الأول في كأس أمم أفريقيا 2006، ولد في الفيوم بشهر أكتوبر 1983، وتوفى في نهاية أغسطس 2006 عن عمر ناهز الـ 22 عامًا و11 شهرًا، على ملعب مختار التتش في مقر النادي الاهلي بالجزيرة. بدأ مسيرته الكروية في نادي الألومنيوم نجع حمادي عام 2002، ومنه انتقل إلى الظفرة الإماراتي 2003 ثم إلى الأهلي المصري 2004.

أجاد محمد عبد الوهاب في مركز الظهير الأيسر، سواء كمدافع أو كمهاجم، وصنع العديد من الأهداف الحاسمة لزملائه في الاهلي والمنتخب المصري، لعل أبرزهم للمهاجم أسامة حسني في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2005 أمام النجم الساحلي.

كم عدد مباريات محمد عبد الوهاب مع منتخب مصر؟

شارك محمد عبد الوهاب في 21 مباراة مع منتخب مصر الأول، وسجل هدف دولي وحيد كان أمام السودان في إحدى جولات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2006، في الدقيقة 88.

وأختير للعب لأول مرة مع منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2004 أمام مدغشقر يوم 22 يونيو 2003، وانتهى اللقاء بفوز الفراعنة 6-0.

وسجل مشاركته في 6 مباريات بتصفيات كأس العالم 2006 أمام السودان وكوت دي فوار وبنين وليبيا، وأمام الكاميرون ذهابًا وإيابًا.

تواجد كذلك في كأس LG نهاية عام 2005، ولعب 6 مباريات في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2006، وصنع هدفًا في مباراة ليبيا بدور المجموعات.

كانت آخر مباراة دولية يخوضها محمد عبد الوهاب مع منتخب مصر أمام إسبانيا “وديًا” يوم 3 يونيو 2006، وانتهت بخسارة الفراعنة 2-0، وشارك عبد الوهاب حتى الدقيقة 74.

كم عدد بطولات محمد عبد الوهاب؟

فاز محمد عبد الوهاب بـ 8 بطولات خلال مسيرته القصيرة جدًا مع المنتخب المصري والنادي الاهلي، بواقع لقب مع منتخب مصر للشباب، ولقب مع منتخب مصر الأول، و6 ألقاب مع الاهلي.

شارك محمد عبد الوهاب في تتويج الاهلي بلقبين لدوري أبطال أفريقيا 2005 و2006، واللقب الثاني لم يحتفل به واكتفى بالمشاركة فقط في المباريات التأهيلية قبل وفاته.

وأُحتسب في رصيده لقبين للدوري المصري الممتاز عامي 2005 و2006، وكأس مصر موسم 2006/2005، وكأس السوبر الأفريقي 2005.