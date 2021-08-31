الامارات | ليفربول يمدد عقد القائد هندرسون

شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يمدد عقد القائد هندرسون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن ليفربول أنه مدد عقد القائد جوردان هندرسون اليوم الثلاثاء ليبدد الشكوك حول مستقبله بالنادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولم يكشف ليفربول عن مدة التعاقد لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن هندرسون سيبقى في أنفيلد حتى 2025.

وانضم هندرسون (31 عاما) إلى ليفربول في 2011 وخاض 400 مباراة تقريبا وحمل شارة القيادة في 2015 وساهم في تتويج الفريق بلقبه السادس بدوري أبطال أوروبا في 2019 وبأول ألقابه بالدوري الانجليزي خلال 30 عاما في 2020.

وقال هندرسون في بيان "أتشرف بالطبع وافتخر جدا بمواصلة رحلتي هنا".

وأضاف "من المذهل إتمام الأمر والتركيز فقط في المضي قدما بالمستقبل. أنا في مكان مختلف بالطبع كلاعب وانسان منذ أول خطوة لي هنا".

ويحتل ليفربول المركز الخامس في الدوري عقب التعادل 1-1 مع تشيلسي مطلع الأسبوع وسيزور ليدز يونايتد يوم 12 سبتمبر .

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