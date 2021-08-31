الكشف عن تفاصيل عقد كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

كشف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن تفاصيل صفقة التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو من يوفنتوس الإيطالي.



وأعلن نادي مانشستر يونايتد، قبل 4 أيام، عودة رونالدو إلى قلعة أولد ترافورد، بعد 12 سنة من رحيله إلى ريال مدريد الإسباني، دون الكشف عن مدة التعاقد.

وقال الموقع الرسمي لليونايتد في بيان رسمي، الثلاثاء، إن كريستيانو رونالدو وقع عقداً مع الفريق يمتد لموسمين، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

يأتي ذلك بعد إعلان يوفنتوس انتقال رونالدو إلى مانشستر يونايتد مقابل 15 مليون يورو، قابلة للدفع في 5 سنوات، بالإضافو إلى 8 ملايين كمتغيرات.

النرويجي أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، أبدى سعادته بعودة اللاعب البرتغالي إلى مسرح الأحلام، حيث قال: "لقد نفذت الكلمات التي يمكن لها وصف رونالدو، إنه ليس فقط لاعبا رائعا، لكنه أيضاً شخص عظيم".

وأضاف: "أن يكون لديك الرغبة والقدرة على اللعب في أعلى مستوى لفترة طويلة فهذا بلا شك شخص استثنائي".

وواصل: "ليس لدي شك أنه سيواصل إبهارنا جميعاً، وستكون خبرته حيوية للغاية لمساعدة لاعبينا الشباب".

واختتم: "إن عودة رونالدو تظهر الجاذبية الفريدة لهذا النادي، وأنا سعيد للغاية بعودته إلى المكان الذي بدأ منه رحلته".

يذكر أن رونالدو وسولشاير قد تزاملا في هجوم الشياطين الحمر خلال الفترة من 2003 إلى 2007 قبل رحيل النروجي عن قلعة أولد ترافورد.