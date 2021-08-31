«تاريخ لا ينسى في سنوات معدودة».. في ذكرى وفاة محمد عبد الوهاب.. سر الورقة التي علّقها في غرفة ملابس الأهلي قبل وفاته بيوم.. ووائل رياض يكشف تفاصيل اليوم المشؤوم: «مات في عربيتي»

الشارقة - اميمة ياسر -

تحل اليوم ذكرى وفاة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الراحل، محمد عبدالوهاب، والذي فارق الحياة إثر أزمة قلبية تعرض لها خلال التدريبات الصباحية للفريق الأحمر باستاد مختار التتش، في الـ 31 من أغسطس عام 2006.

ويملك عبد الوهاب تاريخاً كبيراً في الكرة المصرية، رغم أنه رحل عن دنيانا قبل أن يتم عامه الثالث والعشرين، إذ قاد الادي الأهلي ومنتخب مصر للعديد من الانجازات والبطولات.

مولده وبدايته

وولد محمد عبد الوهاب فى محافظة الفيوم فى الأول من أكتوبر عام 1983، وانضم لناشئى الألمونيوم بـ نجع حمادى، ثم انضم لصفوف منتخب الشباب تحت قيادة الكابتن حسن شحاتة، والمتوج بلقب كأس الأمم الإفريقية 2003، وشارك فى كأس العالم للشباب فى الإمارات 2003.

بعد ذلك، انتقل عبدالوهاب إلى نادى الظفرة الإماراتي، ليتم إعارته لنادي إنبي في موسم 2003/2004، وانضم للمنتخب الأول تحت قيادة الإيطالى ماركو تارديللى.

الأهلي

انضم عبدالوهاب إلى الأهلى في موسم 2004/2005 لمدة موسمين على سبيل الإعارة من الظفرة الإماراتي، ولكنه لم يظهر بالمستوى المطلوب لقلة مشاركاته في المباريات بسبب تواجد النجم الأنجولي "جيلبرتو" فى هذا الوقت.

وشارك محمد عبدالوهاب مع الأهلي خلال مباراة الأحمر مع النجم الساحلى في نهائي دورى أبطال إفريقيا عام 2005، حيث دخل بديلاً لـ جيلبرتو في الدقيقة الـ 30 من زمن الشوط الأول.

وقدم النجم الراحل خلال المباراة أداءً مبهراً تخلله كرة عرضية متقنة أحرز منها أسامة حسنى الهدف الثاني للأهلي في المباراة التي انتهت لصالح الفريق الاحمر بثلاثية.

وانطلاقاً من تلك المباراة، نال عبدالوهاب استحسان المدير الفني للأهلي وقتها، البرتغالي مانويل جوزيه، حيث بات لاعباً مهماً في تشكيلة الأهلى ومنتخب مصر، لاسيما بعد مشاركته الإيجابية فى فوز "الفراعنة" بكأس الأمم الإفريقية 2006، ليصبح بعدها أحد أبرز نجوم القلعة الحمراء.

بطولاته

نجح عبدالوهاب في تحقيق لقب بطولة الدورى مع النادي الأهلي مرتين، وكأس مصر 2006، والسوبر المصرى 2005، ودورى أبطال إفريقيا 2005، و2006، والسوبر الإفريقى 2006، كما شارك فى كأس العالم للأندية 2005، ولعب بقميص الأهلى 42 مباراة، وسجل خلالها 6 أهداف.

وفاته

قبل وفاته بيوم كتب عبد الوهاب جملة على ورقة وقام بتعليقها في غرفة خلع الملابس فى النادى الأهلى، حيث قال فيها: "لا تبكى نفسى على شىء قد ذهب، ونفسى التى تملك كل شىء ذاهبة"، ثم قال لزملائه فى الفريق، إنه يشعر أن نهايته اقتربت، وأنها ستكون مثل صديقه الشاب أحمد وحيد الذى كان توفى قبل أيام من وفاة عبدالوهاب.

تفاصيل الوفاة

وفي تصريحات تلفزيونية سابقة له، تذكر الكابتن وائل رياض "شيتوس"، لاعب الأهلي السابق، ليلة وفاة محمد عبدالوهاب.

وقال رياض: "اليوم اللي مات فيه كان يوم صعب جدا، وعبدالوهاب مات في العربية بتاعتي»، متذكرًا ما حدث في هذا اليوم: «هو طلع الروح في الملعب واتحط في العربية ومات في عربيتي".

وعن الليلة السابقة لوفاة محمد عبدالوهاب، قال شيتوس: "كنا ليلة وفاة عبدالوهاب كلنا عنده في البيت، وكله نزل وهو قالي بات معايا، وكنا بنعمل أغنية لسيد عبدالحفيظ، والأغنية كانت الفرقة كلها بس كل اتنين مع بعض، والكاميرا بتيجي على كل اتنين بيغنوا مع بعض، وأنا وعبدالوهاب كنا بنغني مع بعض، وقالي اقعد بات معايا، وقولت له لا أنا هنزل أروح وأشوفك الصبح في التمرين".

وأضاف: "اليوم التاني كنت مصاب ومجهد وفي الفترة بتاعت الإطالات كنا بنعملها مع بعض وأنا ساند عليه وهو ساند عليا، ولما جت فقرة التقسيمة أنا طلعت بره، وفي اليوم ده أنا جيت متأخر وركنت العربية قدام باب النادي".

وتابع وائل رياض: "بنجري أنا وأكوتي حوالين الملعب لقينا عبدالوهاب وقع ونادوا على الدكتور، والدكتور طلب إسعاف وقال بيطلع في الروح وبيطلع حاجات بيضا من بقه، قولت لهم هو احنا لسه هنستنى الإسعاف أنا هجيب عربيتي قدام النادي وطلعت أجري حافي وجبت العربية وفتحوا لي ودخلت بالعربية جوه الملعب".

وأوضح : "كانت عربية خطيبتي كمان وبعناها بعدها، وكابتن حسام البدري ركب جنبي، وعبدالوهاب على الكنبة، والدكتور راكب جنبه وبيديله التنفس الصناعي ده وبينادي عليه واحنا على الكوبري وأنا بجري بسرعة غير طبيعية، والكابتن حسام البدري قالي براحة كده هنعمل حادثة ومش هنوصل أصلا".

وعن لحظة إعلان وفاة محمد عبدالوهاب، قال وائل رياض: "روحنا المستشفى وطلعنا وشوية طلع لنا واحد بتاع أمن وقال لنا الحمد لله كويس، والدكتور إيهاب طلع الأوضة وجه بيعيط وبنقوله فيه ايه، قال عبدالوهاب مات".