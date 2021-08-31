الامارات | صاعقة برق تقتل مدرب كرة قدم أثناء مباراة

شكرا لقرائتكم خبر عن صاعقة برق تقتل مدرب كرة قدم أثناء مباراة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي مدرب فريق كرة قدم بلغاري، مصرعه بعد تعرضه لصاعقة برق قاتلة، خلال إحدى المباريات الودية التي أقيمت بين فريقي ليسيتشوفو وتشرنوغوروفا، وذلك كما ذكر موقع "سبورتس ستار".

وأضاف الموقع أن إيفان رانشيف البالغ من العمر 41 عاماً مدرب نادي إف سي هيبار، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية البلغاري، لقي مصرعه اثر الصاعقة يوم الأحد الماضين فيما أصيب أربعة آخرون في الحادث.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية BTA أن الحادث الدامي وقع يوم الأحد، وتم إرسال سيارة إسعاف على الفور ، لكن الأطباء أكدوا وفاته على الفور.

وقال ديميتار فرينشيف عمدة ليسيتشوفو لوسائل إعلام محلية إن مباراة كرة القدم بدأت في الساعة 6.30 مساءً وبعد ذلك بقليل "بدأت تمطر وفجأة أضاءت السماء".

وقال فرينشيف لوسائل إعلام محلية "كان هناك رعد شديد وبرق يضرب أرض الملعب".

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