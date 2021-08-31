مبابي سيرحل مجاناً الصيف المقبل.. لماذا يرفض الخليفي بيع الفرنسي لـ ريال مدريد بـ 200 مليون يورو الآن ؟

الشارقة - اميمة ياسر -

في الوقت الذي وصلت فيه المفاوضات إلى طريق مسدود بين باريس سان جيرمان وريال مدريد بشأن صفقة انتقال كيليان مبابي، إلا أن مالك النادي الفرنسي، ناصر الخليفي، يأمل في تمديد عقد نجمه الشاب.

ومع اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية، وبعد انسحاب ريال مدريد من سباق التعاقد مع مبابي، فيبدو أن مستقبل المهاجم الفرنسي قد حسم ما لم يتغير الوضع وتحدث مفاجآت في الساعات القليلة المقبلة.

وأصبح الآن من المرجح أن يلعب مبابي (22 عاماً) موسمه الخامس مع باريس سان جيرمان، على الرغم من وضعه التعاقدي.

وكان مبابي قد وقع عقداً مع الفريق الباريسي حتى يونيو 2022، حينما انضم إليه في العام 2017 قادماً من موناكو مقابل 180 مليون يورو.

وبالرغم من أن عقد مبابي سينتهي العام المقبل ليصبح متاحاً وبالمجان لأي فريق يريد التعاقد معه، فإن باريس سان جيرمان رفض قبول عرضين من ريال مدريد للتخلي عن خدمات مبابي.

وكان العرض الأول من الريال بشأن مبابي بقيمة 160 مليون يورو، ليبلغ العرض الثاني 170 مليون يورو، إضافة إلى متغيرات بقيمة 10 ملايين يورو.

ويبدو أن النادي الملكي هو المرشح الأوفر حظاً للتعاقد مع مبابي مجاناً الصيف المقبل، إلا أن الخليفي لا يزال يأمل في إحباط خطط الفريق الإسباني.

وقالت صحيفة "لو باريزيان" إن الخليفي لا يزال متمسكاً بخيط أمل لتمديد عقد مبابي، وسيبذل قصارى جهده لإقناع النجم الشاب، على الرغم من أن مهمته ستكون صعبة ومعقدة للغاية، في ظل رغبة اللاعب الفرنسي في الرحيل من أجل تحقيق حلمه باللعب للريال.